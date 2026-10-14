El Ministerio de Agricultura entrega a Galletas Gullón el Premio Alimentos de España a la Industria Alimentaria

Galletas Gullón, galletera centenaria líder en el sector y principal fabricante de Europa, recibió ayer el Premio Alimentos de España a la Industria Alimentaria en una gala que tuvo lugar en el Teatro Real de Madrid. Este galardón, otorgado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), premia a las empresas agroalimentarias españolas por su trayectoria y su contribución al fortalecimiento del sector. El evento contó con la presencia, por parte de Galletas Gullón, de la presidenta Lourdes Gullón, el director corporativo David Casañ, y el director de Relaciones Institucionales Javier Urbón.

El Premio Alimentos de España, en su categoría de Industria Alimentaria, reconoce la excelencia en la gestión de la compañía, valorando aspectos como la producción y transformación industrial, la comercialización, el aprovechamiento de los recursos locales, la innovación, la sostenibilidad y el impacto económico y social de la actividad empresarial.

Para Lourdes Gullón, presidenta de Galletas Gullón, el día de ayer “se convierte ya en una fecha clave para la historia de Gullón, un día en el que el propio ministerio reconoce nuestra trayectoria y nuestra estrategia, una filosofía por lo bien hecho, por elaborar productos de calidad con materias primas de nuestra tierra con una propuesta que respeta nuestro entorno y a nuestra gente”.

Un reconocimiento a 130 años de historia

La concesión de este premio supone un reconocimiento a la trayectoria de una empresa familiar centenaria que, tras más de 130 años de historia, se ha consolidado como uno de los principales fabricantes de galletas de Europa y una de las compañías más relevantes de la industria alimentaria española. En 2025, Galletas Gullón superó los 750 millones de euros de facturación, un 7,6% más que el ejercicio anterior, manteniéndose como la única gran empresa galletera familiar centenaria que continúa desarrollando su actividad en el sector.

El Premio Alimentos de España pone también en valor un modelo empresarial basado en la reinversión continuada de los beneficios, una estrategia que ha permitido a Galletas Gullón impulsar ambiciosos proyectos de innovación e I+D+i, reforzar su competitividad internacional y mantener una sólida posición financiera sin recurrir al endeudamiento. Como industria estratégica para el sector agroalimentario, la compañía contribuye a la transformación y valorización de materias primas agrícolas, generando valor añadido para la economía española y fortaleciendo la presencia internacional de la industria alimentaria nacional.

El Ministerio reconoce igualmente la contribución de la compañía al desarrollo económico y social del medio rural. Con más de 2.300 puestos de trabajo, Galletas Gullón es uno de los principales motores industriales de Castilla y León. En menos de ocho años ha creado más de 1.014 nuevos puestos de trabajo en una zona con especiales retos demográficos y recientemente lanzó la mayor oferta de empleo de su historia, con 323 vacantes.

Este reconocimiento se suma a otros galardones obtenidos recientemente por la compañía, entre ellos el Premio Influceliac en la categoría Gran Consumo por su compromiso por la celiaquía, Premio Transformación Digital de Castilla y León Económica, el Premio Iberaval al Mejor Proyecto TIC por su estrategia de transformación digital industrial y el Premio Aster a la Trayectoria Empresarial concedido por ESIC University, consolidando a Galletas Gullón como una de las empresas más innovadoras, sostenibles y comprometidas de la industria alimentaria española.