Massouda Kohistani: "La perspectiva de los talibanes es que las afganas permanezcan en casa o bajo tierra"

(ICAL) "La perspectiva que tienen los talibanes es que las mujeres deben de permanecer en casa o bajo tierra, porque carecen de todo tipo de derechos, tanto a nivel económico, educativo y social. La situación para las afganas no es humana y la belleza femenina se ha olvidado completamente", explicó a Ical la activista Massouda Kohistani durante su visita a Palencia, donde recogió diversas mociones y declaraciones institucionales de apoyo.

Subrayó que “todos los días matan a gente”, pero, en especial, a mujeres. “Todos los días, tras levantarme y abrir mis redes sociales, me entero que han matado a alguien más”. “La semana pasada arrestaron a 41 chicas en una provincia al norte del país porque estaban intentando organizar una protesta y desde entonces no tenemos noticia de ellas”.

La situación en Afganistán “es muy mala”, porque la gente no puede gozar de una vida real, donde “ignoran a las mujeres y cometen un genocidio contra los persas”. Aseguró que el contexto internacional no quiere una guerra, pero preguntó que otra solución posible existe, porque los talibanes “son terroristas y no respetan los derechos humanos, porque la única palabra que entienden es el crimen y el genocidio”.

Kohistani consiguió salir del país gracia al Gobierno español, al estar impreso su nombre en una de las listas que daban acceso a los vuelos de rescate que despegaron desde el aeropuerto de Kabul en el mes de agosto de 2021. “Mi evacuación fue muy rápida y me salvaron la vida”, afirmó a la Agencia Ical.

En se sentido, trasladó que no se siente abandonada por la comunidad internacional, aunque pidió que piensen más en el futuro y en crear oportunidades para lograr una vida digna. Y es que, la mayoría de las mujeres que residen fuera de Afganistán no tienen actividad laboral y llegan a sentirse inútiles, dijo.

“Nos guastaría formar alguna organización oficial que luchara por los derechos, pero sin trabajo es complicado y un sueldo es complicado”, de ahí la importancia de la ayuda institucional y de los gobiernos europeos.

Por último, instó a que se esté al lado de las mujeres y que no se reconozca a los talibanes, así como apoyar a Ahmad Masud, el líder de la resistencia afgana en Francia.