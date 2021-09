Más de 2.200 trabajos optan a la selección en el ‘Aguilar Film Festival"

Todo está en marcha ya para que la XXXIII edición del Aguilar Film Festival se celebre este año del 3 al 12 de diciembre en la villa galletera. El certamen, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento aguilarense, acaba de cerrar el plazo para la presentación de trabajos al concurso. Este año han sido más de 2.200 cortometrajes los que han querido participar en el certamen, quinientos más que el pasado año. Las inscripciones se han realizado a través de las plataformas digitales Festhome, Shortfilmdepot y Filmfreeway.

La participación estaba abierta desde mediados de febrero a todos los cortometrajes españoles e internacionales producidos y realizados a partir del 1 de enero de 2019. La duración no podía ser superior a los 35 minutos (incluyendo créditos) y se han admitido todos los géneros (ficción, animación, documental, experimental), temáticas y formatos originales de realización. Los trabajos a concurso no debían haberse presentado a convocatorias anteriores del festival.

El Comité de Selección, formado por profesionales del mundo de las artes audiovisuales y de la organización, será el encargado de realizar la selección de obras para las distintas secciones del festival.

GRAN RESPUESTA DE LOS CINEASTAS. "Después de un año tan atípico como 2020, todo el equipo estamos deseando volver a ver al público en las salas del festival. Estamos muy contentos también de la respuesta a la convocatoria por parte de los cineastas, que han enviado más cortos que nunca este año, y por lo que estamos viendo, la programación va a ser de gran calidad y también muy fresca; creo que el público va a disfrutar mucho de esta nueva edición", explica el director de contenidos del Aguilar Film Festival, Jorge Rivero.

Por su parte la concejala de Cultura del Consistorio de Aguilar de Campoo, Sandra Ibáñez, indica que “es un Festival con una trayectoria más que consolidada. Hay que destacar la apuesta por la producción regional de cortometrajes y el apoyo a los cineastas de nuestra región. Además, el certamen es una plataforma de difusión y apoyo al ámbito rural, y da visibilidad al problema de la despoblación y la problemática que tienen las zonas rurales por el hecho de serlo. Es un altavoz que no solo muestra, también reivindica. Por otro lado, también me gustaría poner en valor la continua apuesta por acercar el Aguilar Film Festival a niños con MiniAguilar y seguir educando a las nuevas generaciones acercándoles al cine y al pequeño formato”.

SECCIONES. Unas películas que competirán en los apartados de: Sección Oficial, cortometrajes nacionales e internacionales; De Campo, obras españolas e internacionales con una temática relacionada con el ámbito rural, la vida en el campo, lo etnográfico y la tradición, la relación entre el individuo o el colectivo con el territorio y la despoblación de las zonas periféricas; Castilla y León, piezas dirigidas o producidas por una persona nacida en la región, que haya sido rodada en ella, producida por una empresa con sede en la misma o por una persona que haya residido durante cinco años consecutivos en Castilla y León; y MiniAguilar, trabajos adaptados para público infantil y juvenil.

Fuera de concurso se ofrecerá Spanish Showroom, un espacio dedicado a la producción española, con sesiones a los catálogos autonómicos de distribución, al catálogo anual del ICAA, a escuelas de cine españolas y a distribuidoras profesionales, ofreciendo un inmejorable escaparate de la más reciente producción española dentro del cortometraje. También se podrá disfrutar de otras secciones paralelas.

PAGO POR SELECCIÓN. Todos los trabajos seleccionados en la Sección Oficial recibirán, en concepto de pago por selección, el importe de 300 euros; y los que formen parte de las secciones De Campo, Castilla y León y Spanish Showroom obtendrán 200 euros.

El Aguilar Film Festival está organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo y cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura y Deporte de España-ICAA, Acción Cultural Española, la Junta de Castilla y León y la Diputación de Palencia. Entre sus principales patrocinadores privados están Gullón, Aquona y Renault/Palencia. Precisamente hace unos días, la Administración Provincial hacía pública la aprobación del convenio con el Consistorio aguilarense, concediendo una ayuda de 27.000 euros al certamen.

PREMIOS

SECCIÓN OFICIAL.

Galleta Gullón de Oro al Mejor Cortometraje del Festival

Galleta Gullón de Oro al Mejor Cortometraje Español (preselección para los Premios Goya)

Galleta Gullón de Oro a la Mejor Animación

Dos Menciones Especiales del Jurado (opcionales: Best of the fest y animación)

Águila de Oro a la mejor Dirección

Águila de Oro a la mejor Interpretación

Águila de Oro al mejor Guion

Águila de Oro a la mejor Fotografía

Águila de Oro al mejor Montaje

SECCIÓN DE CAMPO

Águila de Oro Mejor Cortometraje De Campo

Mención Especial del Jurado (opcional)

SECCIÓN CASTILLA Y LEÓN

Águila de Oro Mejor Cortometraje de Castilla y León

Mención Especial del Jurado (opcional)

SECCIÓN MINIAGUILAR

Mejor Cortometraje IRIS+0: 300 €

Mejor Cortometraje LICINIA+3: 300 €

Mejor Cortometraje RENATO+7: 300 €

El Jurado MiniAguilar podrá conceder de manera opcional una Mención Especial para cada una de estas categorías.

OTROS GALARDONES

PREMIO DEL PÚBLICO

Águila de Oro al Mejor cortometraje. Optan a este premio todos los cortometrajes del Festival, excepto los seleccionados en MiniAguilar, que dispone de un Premio del Público propio.

PREMIO ‘SPANISH SHOWROOM’

Águila de Oro Mejor Cortometraje Spanish Showroom

PREMIO DEL PÚBLICO MINIAGUILAR

Águila de Oro al Mejor cortometraje

PREMIO DEL JURADO JOVEN

Águila de Oro al Mejor cortometraje

PREMIO DEL JURADO SENIOR

Águila de Oro al Mejor cortometraje

PREMIO DE LA CRÍTICA ‘CAIMAN CUADERNOS DE CINE’

Águila de Oro al Mejor cortometraje español, dotado con una suscripción anual a la revista

PREMIO ASOCIACION DE MUJERES ‘TEJIENDO CAMBIOS’

Águila de Oro al Mejor cortometraje nacional dirigido por una mujer

PREMIO COLECTIVO ‘ALERTA SONORA’

Águila de Oro a la mejor Música Original (optan a este premio todos los cortometrajes españoles de las competiciones del Festival)

PREMIO CRUZ ROJA

Águila de Oro al cortometraje que muestre mejores valores sociales de las secciones Oficial y De Campo

PREMIO AL MEJOR CORTOMETRAJE ESPAÑOL / PRESELECCIÓN PARA LOS GOYA

Aguilar Film Festival, en colaboración con la Coordinadora del Cortometraje Español, la Plataforma de Nuevos Realizadores y la Asociación de la Industria del Cortometraje concede además el Premio al Mejor Cortometraje Español, al que optan las producciones españolas incluidas dentro de la Sección Oficial.

Dentro del acuerdo de colaboración entre Aguilar Film Festival y la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España, el cortometraje ganador del Premio al Mejor Cortometraje Español de la Sección Oficial obtendría una preselección para los Premios Goya, siempre y cuando cumpla los requisitos establecidos en las bases de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España (www.academiadecine.com).