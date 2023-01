Mario Simón nuevo coordinador del Comité de Alcaldes de Cs y más cerca de anunciar su candidatura a la alcaldía

(ICAL)La coordinadora de Ciudadanos en Baleares, Patricia Guasp, fue elegida este jueves como nueva portavoz nacional del partido con un 53,25 por ciento de los votos tras las primarias, un proceso que supone que Inés Arrimadas dejará de estar al frente de esta formación, que lideraba desde marzo de 2020.

En total, de los 7.642 afiliados que estaban llamados a votar, ejercieron su derecho al voto más de 3.700, lo que supone un 49,65 por ciento. En las últimas primarias, que tuvieron lugar el 8 de marzo en 2020, que enfrentaron a Arrimadas con el procurador del partido en Castilla y León, Francisco Igea, podían votar 20.713 afiliados y votaron 12.328.

Guasp compitió en las primarias que se celebraron ayer y hoy de forma telemática contra otras dos candidaturas, ‘Ciudadanos de nuevo’, liderada por Edmundo Bal y Santiago Saura, que obtuvo un 39,34 por ciento de los votos; y ‘La base del cambio’, liderada por Marcos Morales y Laura Alves, que se quedó con un 7,41 por ciento.

Con este resultado, el eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez será el nuevo secretario general del partido dentro del nuevo modelo de bicefalia que se planteó para separar la parte política de la orgánica. Es decir, Guasp se ocupará desde el próximo 16 de enero de la parte política y Vázquez de la orgánica. Además, el alcalde de Palencia, Mario Simón Martín, será el coordinador del Comité de Alcaldes y Vicealcaldes. Con este nombramiento, parece claro que Mario Simón está más cerca de anunciar en los próximos días su candidatura a liderar la lista de la formación naranja en las próximas elecciones municipales al Ayuntamiento de Palencia.

La candidatura ganadora, de forma provisional, se convierte en el nuevo Comité Ejecutivo de Ciudadanos y tomará posesión durante la asamblea, cuyo lema es ‘Radicalmente libres’. En esta asamblea tendrán que ser ratificados tanto el liderazgo, como el modelo de partido, es decir, si se acepta la bicefalia del partido o no, entre otros aspectos.

Además, en esta misma asamblea se tendrá que decidir si finalmente el secretario general puede ocupar otros cargos dentro de la formación o no. En el modelo de bicefalia presentado hace meses, quien ocupara este puesto no podría ocupar ninguno más, una decisión que fue enmendada para intentar que esto no sea así.

Así, tras esta asamblea general Inés Arrimadas pondrá fin a casi tres años al frente de este partido y se iniciará una nueva etapa en Ciudadanos con la vista puesta en las elecciones del próximo 28 de mayo, la primera parada antes de los comicios generales que se celebrarán a final de año.

Para las elecciones generales se celebrarán unas nuevas primarias a las que el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ya anunció que se presentará para aspirar a la Presidencia del Gobierno. Arrimadas lo podrá hacer y quizá en junio se tendrá el cara a cara entre ambos que no se consiguió en estas primarias.

Ahora, está en el aire el futuro del Grupo Parlamentario, ya que de los nueve diputados seis votaron la candidatura de Bal y uno la que cerraba Arrimadas. No se si sabe si el abogado del Estado continuará siendo el portavoz adjunto y dando las ruedas de prensa de los martes en la Cámara Baja, o si esta tarea la llevará a cabo Arrimadas.