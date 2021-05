Luis Calderón baraja la posibilidad de presentar su candidatura a la presidencia del PP

El 10 de julio se celebrará el Congreso Provincial del Partido Popular y podría hacerlo con dos candidaturas. Luis Calderón, vicepresidente de la Diputación y alcalde de Paredes de Nava, baraja la posibilidad de presentar una candidatura alternativa a la de la actual presidenta del partido, Angeles Armisén.

Ahora mismo, señala que la decisión no está tomada, pero que es cuestión de días. Es más, el 8 de junio deben presentarse los 75 avales necesarios para presentar una candidatura. Calderón considera que la decisión no va a causar fricciones dentro del partido, ni en el trabajo diario de la Diputación, dado que, afirma, la cortés no quita lo valiente. Calderón reitera que la decisión no está tomada y que esta semana se conocerá si hay otra candidatura o no. Calderón apuntaba que en el momento en que se convoca un congreso es una decisión que puede tomar cualquier afiliado.

Angeles Armisén, la presidenta en funciones del Partido Popular apuntaba que "cuando uno asume la responsabilidad de una organización, no lo hace desde el punto de vista sentimental, sino pensando en lo mejor para la organización y con el compromiso de escuchar a todos, integrando a todos y pesando en lo mejor para los palentinos y para Palencia". De esta forma respondía a la posibilidad de que Luis Calderón, vicepresidente en la Diputación que ella preside, pudiera presentar una candidatura al congreso del Partido Popular.

También reconoce que cuando se convoca un Congreso hay un proceso democrático y de libertad absoluta para que cualquier afiliado pueda presentar su candidatura. Armisén afirma que desconocía que pudiera existir una candidatura alternativa y que ella presentó la suya durante la junta directiva de convocatoria del congreso que es donde tenía que transmitir esa voluntad. Una propuesta que hace con ilusión y compromiso y, especialmente sabiendo que el Partido Popular es el partido de la gente de Palencia y que van a seguir trabajando por ser el partido mayoritario de la provincia.

Armisén también ha querido subrayar que ella es una candidata de la unidad del partido y que el PP de Palencia es un partido unido, cada uno con sus responsabilidades según donde les han colocado los ciudadanos, pero con el objetivo de trabajar los próximos cuatro años para que Pablo Casado sea el presidente de España.