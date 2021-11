Lalanda dimite de su cargo en la Agencia de Desarrollo Local

Desde hace tiempo eran más que patentes los desencuentros entre equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Palencia y la concejal de VOX en el consistorio, Sonia Lalanda. Hoy ese desencuentro se ha materializado en la decisión de Lalanda de dimitir de su cargo en la concejalía específica de la Agencia de Desarrollo Local.

Recordamos que esa responsabilidad es fruto del acuerdo de Gobierno que, con el voto favorable de VOX permite a PP y Ciudadanos gobernar en la capital palentina. Sonia Lalanda toma esta decisión tras comprobar que "la ciudad está peor que en el año 2019, Palencia se encuentra triste, oscura, con trabas burocráticas, sin impulso a los sectores empresariales y carente de un proyecto de ciudad". Lalanda llega a afirmar que "el Grupo de Gobierno de PP-C'S no sabe dónde está ni dónde nos lleva, no es un socio cobfiable y no tiene un proyecto de futuro para Palencia".

Respecto a la situación de la calle Jardines, la concejal de VOX asegura que el PP es el principal responsable del "escándalo" por el que los palentinos se ven obligados a pagar 26,5 millones de euros a la Diputación por un terrno de poco má de 30.000 metros cuadrados, pidiendo que los responsables de este "desastre dimitan y se vayan a casa".

Pese a que desde VOX se afirma que no van a acompañar más en su deriva al grupo de Gobierno, también aseguran que cumplirán su compromiso de gobernabilidad hasta final de legislatura, "no apoyando ninguna moción de censura ya que un gobierno de izquierdas serái aún peor". La portavoz de VOX en el consistorio asegura que "apoyarán al Equipo de Gobierno en todo aquello que sea imprescindible para la ciudad".