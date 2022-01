José Manuel Otero (Cs): “Me presento porque esta provincia necesita que se apueste por ella”

“Me presento porque esta provincia necesita que se apueste por ella”, ha reivindicado el cabeza de lista de Ciudadanos por Palencia, José Manuel Otero.

Otero ha realizado estas declaraciones durante la presentación de la lista electoral de Ciudadanos a las Cortes de Castilla y León por la provincia de Palencia. Un acto que ha contado con la presencia del candidato a la Junta de Castilla y León, Francisco Igea; el diputado en el parlamento de Cantabria, Félix Álvarez Palleiro, así como afiliados y simpatizantes de la provincia.

Otero ha reivindicado la candidatura palentina como “el mejor equipo; el que conoce el territorio, y lo hace a diario”. Y ha animado a “ilusionarse”, y contar “lo que se ha realizado durante dos años en el gobierno de la Junta de Castilla y León, con la presencia de Ciudadanos”. Y ha pedido “luchar para que Palencia obtenga presencia; que se apueste por ella”

Por su parte, el diputado en el parlamento de Cantabria, Félix Álvarez Palleiro, ha agradecido la labor que se ha realizado desde las consejerías de Ciudadanos, porque ha contribuido “a mantener intactos los motivos por los que decidí entrar en política y complicarme la vida”. Para añadir que, “la honestidad, verdad y honradez no puede ser vencida por la mentira y la ignominia”.

El candidato a la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha defendido la gestión que se ha realizado en más de dos años en el ejecutivo autonómico. “Hemos gestionado en el peor momento. Y nos acostábamos con la satisfacción de haber realizado lo que se tenía que hacer”. Para añadir que, “demostramos que nuestras propuestas eran buenas”. Y como ejemplo, ha destacado la transparencia en la gestión de la pandemia como punto de inflexión. “No tomamos medidas para que no molestarán a nadie. No usamos un trampantojo. No ocultamos actas del comité de expertos”.

“Creemos en la política convertida en números”, ha defendido, “porque detrás hay una persona que encuentra empleo”. “Es la diferencia entre quienes creen que se debe evaluar, y quienes piensan que el dinero público sirve para silenciar o comprar”.

“Cuando una persona vota, tiene en cuenta tres cosas: valores, principios e intereses”, ha expuesto. “No todos somos iguales. Hay gente honesta y deshonesta. Y Cs, es honesto”.

Finalmente, ha animado a una campaña ilusionante. “Hemos de tener tanta ilusión como teníamos entonces. Eso nos ha llevado hasta aquí. Ilusión y esfuerzo”.