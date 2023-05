Izquierda Unida - Podemos propone la creación de una clínica bucodental "totalmente gratuita" para las personas de Palencia

Izquierda Unida - Podemos incluirá en su programa electoral la creación de una clínica bucodental para las personas de Palencia "totalmente gratuita, como parte de un servicio público, que dé garantías de salud bucal a toda la población de Palencia”.

Así lo ha afirmado el candidato a la alcaldía por Izquierda Unida - Podemos, Rodrigo San Martín: “hay que tener en cuenta que el factor número uno para una garantía de salud estable en una persona es la salud bucodental, una función que previene otras enfermedades". Por su parte, Eva Otero añadió que: "Teniendo en cuenta que una gran parte de la ciudadanía no tiene la posibilidad de atender su salud bucal por falta de recursos económicos, desde nuestro punto de vista es necesario que Palencia dé soluciones a sus vecinas y vecinos”.

En Palencia se lleva viendo desde hace mucho tiempo "el alto precio que tienen las clínicas dentales privadas, precios estratosféricos e inasumibles por una mayoría ciudadana que sufre la imposibilidad de cubrir una necesidad fundamental como es la salud bucodental".

Los candidatos exponen que cuando hablan con la gente de la calle, gente trabajadora, "la primera cosa que nos dicen es que no pueden afrontar ese tipo de gastos que, incluso disponiendo de un trabajo, no da para embarcarse en tratamientos dentales”. Izquierda Unida - Podemos añade que la Seguridad Social sólo cubre las extracciones dentales, no cubre ni prótesis ni implantes, algo que deja fuera de la salud dental en Palencia a una gran parte de la población, "sin olvidar la gran importancia que tiene todo ello en la población infantil y jóvenes como son los tratamientos de corrección bucal, como son las ortodoncias".