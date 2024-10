IU-Podemos presenta alegaciones al aparcamiento del Cristo

El día de ayer Izquierda Unida-Podemos presentó sus alegaciones frente al proyecto del aparcamiento disuasorio en la Calle del Cerro del Otero. IU-Podemos en su escrito manifiesta que los usos que se pretenden dar al suelo que está ocupado por el proyecto no son compatibles con las calificaciones urbanísticas previstas en el PGOU.

Por otro lado, el mencionado grupo político alega que el proyecto presenta deficiencias al no contar con un informe de evaluación medioambiental y que no debería permitirse la construcción del viario puesto que éste no va a ir dirigido a un edificio sino a un aparcamiento.

Finalmente IU-Podemos alega que el proyecto dañará una zona arbolada hasta el punto de tener que producirse talas drásticas debido a que el aparcamiento está previsto para autocares que, dadas sus dimensiones, se encontrarían próximos a la altura de las ramas. Además, dicho grupo político añade que el daño no se produciría únicamente a las ramas sino que el proyecto afectaría negativamente a las raíces y supervivencia de los mismos. El concejal de Izquierda Unida-Podemos, Rodrigo San Martín, considera que: “no se entiende que el Partido Socialista hable por un lado de cuidar las zonas verdes de la ciudad y después pretenda llevar a cabo proyectos como este”.