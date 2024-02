IU-Podemos de Palencia reivindica el Día Internacional de la Mujer mediante el registro de una moción de cara al Pleno municipal

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora también llamado Día Internacional de la Mujer, reivindica y visibiliza la lucha de las mujeres por su participación y reconocimiento, en pie de igualdad con los hombres, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como personas.

El portavoz del grupo, Rodrigo San Martín, considera “de especial relevancia” que el Ayuntamiento de Palencia se implique en las políticas públicas feministas. Por este motivo han registrado una moción que se debatirá en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Palencia este jueves 15 de febrero mediante la cual piden llegar a una serie de acuerdos que, en palabras del edil de Izquierda Unida, “harían a Palencia una ciudad más feminista”.

La moción se centra principalmente en el ámbito de la conciliación y en los servicios de cuidados. Más en concreto, desde Izquierda Unida-Podemos piden al Ayuntamiento: apoyar las acciones que se desarrollen en la reivindicación del 8 de marzo; eliminar la financiación de todas las actividades y colaboraciones con entidades cuyo fin es aleccionar en la maternidad tal y como la define el patriarcado, impugnando los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; crear un Observatorio municipal del cuidado para evaluar los servicios públicos de cuidados existentes y las necesidades no cubiertas que deberían abordarse, así como las condiciones laborales de los servicios públicos de cuidados y las estrategias para mejorarlas; destinar al menos el 5% del gasto del presupuesto municipal no comprometido de personal y suministros a políticas públicas para recursos públicos de cuidados que favorezcan la conciliación y la corresponsabilidad; estudiar la internalización de los servicios públicos de cuidado externalizados como vía para revalorizar a las profesionales del cuidado; e instar a la Junta de Castilla y León a la elaboración de un Plan de mejora de los patios escolares, destinando recursos para adecuar los centros a la necesaria adaptación al cambio climático y que permitan incorporar espacios de uso alternativo como huertos, aulas abiertas al aire libre, así como actividades desde un enfoque inclusivo que fomenten la igualdad y el feminismo”.