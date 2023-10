Iniciado el montaje de la XIX edición del ciclo expositivo: “El Belén, sus personajes y sus símbolos”

El sábado 1 de octubre de 2023, en el Museo del Real Monasterio de Santa Clara en Carrión de los Condes, (Palencia), se inició el montaje de la XIX edición del ciclo expositivo: “El Belén, sus personajes y sus símbolos”. Como viene siendo habitual, la muestra se montará siguiendo el criterio de “trabajo en progreso”, de manera que el museo no cierra al público y este puede ver in situ en sus visitas la transformación y los cambios en las vitrinas de esta consolidada propuesta cultural y expositiva que ya va camino de convertirse en tradición en su próxima edición (algo es tradicional si supera los veinte años).

La fecha elegida para comenzar la transformación del Museo del Monasterio de Santa Clara está motivada para dar ubicación a dos donaciones recientemente recibidas y que se quería lucieran en todo su esplendor en la jornada del 4 de octubre, en la fiesta de San Francisco de Asís, quién además de ser el santo fundador de la orden franciscana es el patrono de los belenistas. Precisamente en 2023 se conmemora el ochocientos aniversario (1223-2023) de la creación del primer belén por parte de San Francisco de Asís, en la Nochebuena de Greccio en 1223. Precisamente, una representación de esa noche con San Francisco, en el Niño Jesús, un cordero y un lobo, obra de la reconocida artesana belenista Monserrat Ribes ha pasado a integrar la exposición permanente. Se trata además de una donación realizada por la propia autora de figuras de belén, que goza de amplia fama y es además una de las belenistas actualmente de moda entre algunos belenistas, asociaciones y particulares, por la impronta de sus figuras.

Y es que el “Museo de los belenes”, nombre popular con el que se reconoce al Museo del Monasterio de las Clarisas de Carrión de los Condes, está en una constante renovación. Ya en 2022 recibió la donación de la colección de la palentina doña Carmen Ausín, quien fuera farmacéutica de Villada (Palencia). Cómo exponer la colección completa actualmente no es posible, entonces se optó por mostrar sólo una pequeña selección de algunos de ellos, en una balda de una vitrina donde se le tributa recuerdo y agradecimiento. Se continúa estudiando cómo y dónde disponerlos dentro del museo, para así poderle dedicar una vitrina a este legado y reconocer a la donante su aportación.

Esta misma situación se ha repetido a lo largo de 2022 y don Ángel María Garayoa, ha donado toda su colección, para su exposición en el museo, a las clarisas carrionesas. En este caso los comisarios de la muestra Enrique Gómez Pérez y Juan Carlos Sánchez Gómez, junto con las hermanas clarisas, han optado de momento por mostrar una selección de figuras de los Hermanos Castells, de gran calidad que completan la serie de mayor tamaño y mismos autores que había en el museo. Es esta una pequeña muestra de la colección de este pamplonica que ha donado al museo carrionés y que ya se puede contemplar desde el día 3 de febrero en las vitrinas del mismo.

Precisamente en estos momentos, pese a la falta de espacio, en breve se espera formalizar la entrega de otra colección de belenes, procedente de Madrid y actualmente expuesta en un museo de Albarracín.

La colección sigue estando conformada por 2.223 belenes, a los que hay que sumar los no expuestos, ni catalogados donados en 2022 y 2023. No están expuestos por falta de espacio. Esto motiva que algunas piezas se expongan unos años y no otros, por lo cual la visita siempre resulta diferente. Aunque la colección la integran más belenes pendientes de catalogar, se ha optado por este número simbólico, ya que en 1123 San Francisco de Asís creó el primer belén.