Identificado el autor de varios robos con fuerza e intimidación en la capital palentina

En el capítulo de sucesos en la capital, les contamos que a las 20:10 horas de ayer lunes se recibe aviso del 112 informando de robo con fuerza e intimidación (haciendo uso de una navaja) a varias personas en la zona de C/ Fabrica Nacional y C/ Prado de la Lana. Por las características aportadas sobre el delincuente y su forma de actuar coincide con el autor de diversos robos con fuerza ocurridos en las últimas fechas. Las patrullas de Policía Local, con todos los datos aportados por implicados y algún testigo llegan a una identificación plena del delincuente si bien no se le localiza en las proximidades del lugar ni en su domicilio, quedando a la espera de su localización para poder proceder a su detención.

Además, a las 20:15 horas, en C/ Sebastián Miñano, se identifica a un menor de edad, varón de 16 años, que entre sus pertenencias portaba un cuchillo. Se da conocimiento al padre, que se hace cargo del menor, y se le propone para sanción