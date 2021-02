Identificadas 14 personas en la zona de Casa Pequeña por consumir alcohol en vía pública, sin guardar distancia de seguridad y sin mascarilla

El fin de semana nos deja numerosas denuncias en la capital por incumplir la normativa relativa a la COVID. El viernes a las a las 21:44 h. se identifica a 14 personas en la zona de Casa Pequeña (Monte el Viejo) por consumir alcohol en vía pública, sin guardar distancia de seguridad y sin mascarilla. A la s16:43 h. se identifica y propone para sanción a siete personas en Parque Isla dos Aguas por consumo de bebidas en vía pública, permanecer en un grupo de más de cuatro personas y a uno de ellos por no hacer uso de mascarilla. A la s19:00 h. se identifica y propone para sanción a nueve personas por encontrarse en un grupo de más de cuatro personas. A las 20:51 h. se identifica y propone para sanción a seis personas en Pº Faustino Calvo por encontrarse en un grupo de más de cuatro personas y por desobediencia. Además a las 23:55 h. se verifica un aviso por ruidos y molestias vecinales en un domicilio de C/ Los Tintes. A la hora de identificar a los causantes no se abre la puerta del domicilio a los agentes, cesando los ruidos. Se vuelve a intervenir en el mismo domicilio a las 01:55 h. por el mismo motivo no existiendo colaboración en la labor inspectora al negarse a abrir la puerta tramitándose denuncia por la ordenanza correspondiente y por no colaborar en la labor inspectora de las medidas anti COVID.

El sábado, a las 18:58 horas se identifica y propone para sanción al titular de un establecimiento hostelero de Av. Vacceos por venta de alcohol a menores. A las 19:43 h. se identifica y propone para sanción al titular, un empleado y seis clientes en un establecimiento hostelero de C/ Magisterio por servir y consumir dentro del local. A las 20:35 h. se vuelve a intervenir en el mismo local en el que se identifica a tres personas consumiendo en el interior realizándose denuncias por tales hechos así como por incumplir el horario de cierre y una denuncia por falta de respeto y consideración. A las 19:56 h. se identifica a un joven de 16 años por intoxicación etílica en Parque Isla dos Aguas. Se da conocimiento a los padres que se hacen cargo del menor. A las 21:43 se identifica y propone para sanción al titular y tres clientes en un establecimiento hostelero de C/ Alfonso X el Sabio por servir y consumir dentro del local así como por encontrarse sin mascarilla, fumando y fuera del horario permitido.

En la jornada del domingo, a las 00:47 se acude a un domicilio particular en C/ Santiago donde se estaba produciendo una fiesta con molestias a los vecinos por música, ruidos y voces. Se denuncia a los inquilinos que no abren la puerta a los Agentes si bien cesan los ruidos.