La huelga en el servicio de recogia de basuras afectará a 25 municipios de la mancomunidad Aguilar-Valdivia

Los trabajadores de Urbaser de Aguilar de Campoo, en Palencia, adscritos al servicio de limpieza de la mancomunidad Aguilar-Valdivia, convocan una huelga indefinida a partir del próximo 1 de julio ante la negativa de la empresa a sentarse a negociar las condiciones sociolaborales de la plantilla, congeladas desde 2017.

El sindicato CSIF respalda la convocatoria de esta huelga, que afectará a la recogida de residuos sólidos no solo en la localidad de Aguilar de Campoo, sino en otros 24 municipios que conforman la mancomunidad, así como la basura generada por la empresa Gullón y todas las que se encuentran en el polígono industrial. La plantilla ha adoptado esta decisión después de que el encuentro en el SERLA el pasado 20 de junio acabara sin avenencia, al enviar la empresa a un delegado sin capacidad decisoria, y después de que durante la reunión telemática con la abogada de Madrid, celebrada el día 22, la empresa propusiera a los trabajadores una actualización de salarios de un 1,5% para 2022, obviando la congelación salarial de los años, 2018, 2019, 2020 y 2021, y una propuesta de subida del 2% para 2023.

Para los trabajadores, esta propuesta resulta “inadmisible”, ya que desde que hace cinco años finalizara el acuerdo laboral de mínimos, relacionados con horarios y días de trabajo, Urbaser no se ha prestado a iniciar una negociación; requerimiento que le han hecho llegar en numerosas ocasiones. Esa nula negociación se ha hecho extensivo al tema de los salarios. Estos, tal y como denuncian los trabajadores, no se han actualizado desde el año 2017, y a fecha de hoy varios de sus operarios no llegan ni siquiera a percibir el salario mínimo interprofesional.

Para la plantilla, no es de recibo que la empresa se ampare en el pliego de condiciones económico-administrativas firmado entre Urbaser y la Mancomunidad Aguilar-Valdivia para justificar esta congelación de derechos y de salarios, cuando el tema salarial no depende, para nada, de ese acuerdo. Reclaman también a la empresa que aplique en el mes de vacaciones los pluses y complementos salariales consolidados, y le recuerdan que este asunto ya fue ganado en el juzgado por uno de los trabajadores. Sin embargo, lejos de corregir esta situación, Urbaser continúa negando al resto de la plantilla esos complementos, lo que supone una “injusticia que se viene repitiendo año tras año”.

A los trabajadores ya no les valen las “buenas palabras”, subraya el presidente de CSIF en Palencia, Eduardo Laso, quien añade que “necesitan que la empresa deje de darles largas y entre a negociar las condiciones sociolaborales de una plantilla que se encarga de mantener limpias de residuos urbanos las calles de los pueblos que se integran en los ayuntamientos de Aguilar de Campoo, Pomar de Valdivia y Berzosilla.