La Guardia Civil de Palencia investiga a dos personas por un supuesto delito estafa por internet

La Guardia Civil de Palencia investiga a dos hombres de 36 y 53 años, vecinos Madrid por supuesto delito estafa por internet. La denunciante, una vecina de Guardo (Palencia), denunció que pasado mes de junio de 2.022, su marido tras contactar con una página web de compra-venta, adquirió un bloque de motor rectificado, haciendo dos pagos de 1.089 € respectivamente.

Posteriormente recibió en su domicilio unas piezas de motor viejo, que portaba una persona en su vehículo particular y al no corresponder con lo adquirido, no efectuó la recogida. Tras ponerse en contacto en numerosas ocasiones con autores, le comentaron que se habían equivocado en la primera entrega y que enviaban el motor comprado por paquetería, aunque no recibido nada.