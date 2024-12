El Grupo Fundación San Cebrián presenta su Calendario 2025 con 12 fotos de "película"

El Grupo Fundación San Cebrián ha presentado esta mañana el Calendario 2025, bajo el título ‘Un año de película’. El 2025 será un año de cambios para la entidad social y por ello “hemos querido dedicar el calendario a las películas, porque será un año de película”, apuntaron durante la presentación del calendario. Una presentación que ha tenido lugar el Cine Ortega con la presencia de algunos de los autores de película, como Pedro Quintana -en su papel de ladrón en la película de ‘Solo en casa’; Alfredo Sebastián- en su papel de Forest Gump-, y María Jesús de la Cruz y Covadonga Sobero en su papel de Thelma y Louise; acompañados de la gerente de la entidad, Eva del Río.

Durante la presentación del Calendario ‘Un año de película’ del que se han editado 400 ejemplares, y que ya están a la venta, se ha puesto de manifiesto “el gran trabajo de todas las personas para sacar adelante este calendario, que cada año es especial e innovador porque detrás de cada página hay muchas personas trabajando, para que el maquillaje sea el adecuado, la postura, el tratamiento de la foto…”, puntualizó la gerente, Eva del Río, durante la presentación. “El cine nos emociona, nos inspira y nos cuenta historias y eso mismo hemos querido trasladar a este calendario. Cada mes, a través una película, se transmite un mensaje: Oportunidades, inclusión, diversidad, autonomía, comunidad, superación, amistad… ideas fuerza que nos inspiran cada día del año”, apuntó Eva del Río. “La película de ‘Sólo en casa’ la he visto mucha veces y además es una tradición ver esta película en Navidad. De ladrón y pillo, lo que interpreto en el cartel, la verdad que no tengo mucho pero sí me identifico con la filosofía de la película, ya que es necesario ser ingenioso y buscar formas para mejorar en la vida; y estas dos cosas sí que las práctico”, afirmó Pedro Quintana, que interpreta el papel de ladrón en el cartel de la película ‘Solo en casa’. Y por su parte, María Jesús de la Cruz y Covadonga Sobero apuntaron que “a Thelma y a Louis las unía una fuerte amistad y a nosotras también. Relacionado con la película nosotras también buscamos una vida más plena y autónoma y aquí, en el Grupo Fundación San Cebrián la hemos encontrado”. Las fotografías han sido realizadas por los trabajadores de la entidad, Christian Antón e Ireneo Martín.

El Calendario, del que se han editado 400 ejemplares ya puede adquirirse en las distintas sedes del Grupo Fundación San Cebrián: -Sede Grupo en Palencia. Plaza Juan XXIII, 5 Bajo -Centro de Vida Independiente Fidel Ramos en Palencia. - Sede San Cebrián de Campos -Sede Frómista -Sede Carrión de los Condes. -Espacio Abierto. Villamuriel de Cerrato. El precio de venta del calendario es de 5 euros y la recaudación irá destinada a sufragar parte de los gastos de la impresión y a seguir apostando por una mejora calidad de vida de las personas.