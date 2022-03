"Gracias Palencia"

Comunicado de agradecimiento:

"Con el cansancio acumulado y con las emociones todavía a flor de piel, quiero hacer una reflexión particular de como he vivido los dos últimos días como componente de CORRIENDO POR PALENCIA la iniciativa de recogida de material de ayuda al pueblo ucraniano.

Todo empezó el martes por parte de un compañero con aquello de: ¿podemos echar una mano a una amiga que tiene una empresa de transportes en Villamuriel y en la que un trabajador ucraniano quiere ayudar a su gente?

¡Por supuesto, cuenta con ello!, dijimos. Un mensaje en el grupo de whatsapp que se decía: “ chicos, a ver si somos capaces de llenar la caseta de CxP con material donado para enviarlo a Ucrania”, que se compartió y se hizo viral en pocas horas, llegando a miles de persona.

Lo vivido en estos días es digno de un estudio sociológico. Decenas de componentes de CxP, de forma totalmente voluntaria recepcionando, clasificando y embolsando ropa, comida, material sanitario y todo tipo de productos.

Familiares, amigos y conocidos, también de forma altruista, colaborando en todo el proceso de logística.

Sin pretenderlo, nos hemos convertido en canalizadores de una ayuda que ha llegado desde muy diferentes puntos y de colectivos que han centralizado en nosotros su dese de colaborar.

Los momentos vividos han dado para mil y una anécdotas, pero que resumiría en dos palabras.

GRACIAS Y DISCULPAS

Gracias a todos los componentes de CxP que con su trabajo, esfuerzo y dedicación, han hecho posible que esto fuera posible. Incluidos los que no han “visibles”, pero han estado ahí.

Gracias a todos los empresarios que han donado material y productos.

Gracias a todos esos grupos de amigos que se han unido y movilizado para llenar sus coches y hacernos llegar lo recogido.

Gracias a todos esos ciudadanos anónimos que se han acercado hasta la caseta para llevar sus aportaciones, desde esa señora mayor, sola, que se ayuda de su bastón y lleva una bolsa llena de medicamentos, hasta las familias completas con niños.

Gracias a ese ciudadano ucraniano que nos lleva productos para sus compatriotas y nos transmite su tristeza y la angustia por su familia y al que fue imposible no abrazar.

Gracias a María, esa chica rusa que también lleva material y se ofrece como traductora y que se emociona cuando nos dice que igual no la aceptan y no quieren su ayuda por ser del “otro” lado de este conflicto sin sentido. ¡Cómo no empatizar con ella!.

Y así, otras tantos casos.

Y también quería pedir DISCULPAS

Disculpas a todos los ciudadanos a los que no hemos podido atender en condiciones, sobre todo ayer, cuando la lluvia quiso compartir con nosotros una jornada dura y gratificante a la vez. Nos vimos desbordados y no pudimos dar más de sí. Les pedimos sean compresivos.

Disculpas a todas las personas perjudicadas por el atasco de tráfico que se produjo para poder acceder al Parque Isla Dos Aguas y del que fuimos protagonistas involuntarios. Como bien nos recordaba el agente de la Policía Local que se dirigía a uno de los responsables de la actividad “lo estábamos haciendo muy mal”. Señor agente, le pedimos disculpas, aunque estamos seguros que no es el sentir general del Cuerpo. Tómeselo como su aportación particular a esta gran iniciativa. Nosotros se lo agradecemos.

Más allá de las reflexiones que puede generar todo lo que ha sido capaz un colectivo como el nuestro, con los escasos medios de que disponemos (su fuerza está en sus componentes), y que ha traspasado las fronteras de nuestra ciudad, sólo puedo reiterar:

GRACIAS PALENCIA Y SU GENTE

Carmen Muñoz (Corriendo por Palencia)