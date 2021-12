Gómez: "En la actualidad no es viable trasladar el mercadillo a la Estación de Pequeña"

Ayer conocíamos que la portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Palencia, Sonia Lalanda, pide que el consistorio traslade el mercadillo de la Avenida Santiago Amón al aparcamiento de la Estación de Pequeña. VOX considera que la Avenida Santiago Amón no es el lugar más adecuado para ubicar este mercadillo. Denuncian que los comerciantes del mercadillo no cuentan con aseos, no hay aparcamientos, las calles están invadidas, se crea basura y hay desperfectos en las aceras. Ante esta petición hemos querido conocer la opinión del Equipo de Gobierno.

En declaraciones a Onda Cero, la concejal de Tráfico, Carolina Gómez, afirma que hace tiempo que esa posibilidad fue estudiada por el Equipo de Gobierno determinando que "en la actualidad no es viable". Gómez recuerda que el aparcamiento de la Estación de Pequeña tiene una alta ocupación, por lo que hace incompatible su uso con el mercadillo. En este sentido, recuerda que las plazas de este aparcamiento sirven para compensar la pérdida de plazas de la ORA por la ocupación de terrazas, compensación que incluso fue consultada al Procurador del Común.

Carolina Gómez también apunta que la instalación del mercadillo de Santiago Amón en el aparcamiento de la Estación de Pequeña supondría un perjuicio para el bolsillo de los palentinos que durante una jornada no podrían hacer uso de unas plazas de aparcamiento que son más baratas que aparcar en las de la ORA.