Generation Fest reunirá en Palencia a artisas como JC Reyes, Snap!, Chimo Bayo o Paco Pil

Los oyentes de Onda Cero Palencia ya pudieron escuchar como esta emisora les avanzaba que el día 6 de septiembre el parque del sotillo acogería un evento denominado Zetagen Festival destinado a un público joven. Hoy hemos conocido que este evento se enmarca dentro del Generation Fest que se celebrará en Palencia los días 6 y 7 de septiembre en el Parque del Sotillo.

GENERATION FEST PALENCIA nace con vocación de consolidarse en el tiempo y convertirse en un referente nacional para todos los públicos. Este festival, único en su concepción pretende los siguientes objetivos:

- Mostrar la esencia de la ciudad de la forma más actual y atractiva posible. Descubrir los hitos más relevantes y diferenciadores de Palencia.

- Ser reclamo ejemplar: su capacidad de acogida hotelera, su riqueza patrimonial, su fisionomía, su buen paladar de Palencia.

· Esencia GENERATION FEST Palencia tiene en su ADN el objetivo de dar participación, energía y aliento a todos los sectores vinculados a la Cultura y al Turismo: hotelería, restauración, turismo activo, turismo local; todo a través de la música y atendiendo a las edades generacionales: Zeta y Silver

· GENERATION FEST:El Festival aglutina dos macroconciertos de más de 6 horas ininterrumpida cada uno de ellos y dedicados a públicos de diferentes edades.

ZETAgen

- Destinatarios: Generación Z, también conocida con otros nombres como posmilénica o centúrica (del inglés centennial), abarca, según los demógrafos e investigadores, desde mediados o finales de la década de 1990 a mediados de la década de 2000 como el comienzo de los años de nacimiento de la generación. La mayoría de personas pertenecientes a la generación Z ha utilizado internet desde muy joven y se siente cómoda con la tecnología y los medios sociales. Entre los artistas anunciados para este evento que se celebrará el 6 de septiembre cabe destacar JC Reyes, Rcycled J, Lucho RK o Héctor Calderón.

- SILVERgen

Generación SILVER, aglutinan un amplio espectro de entre los 35 a 40 en adelante. Son personas que se sienten con salud, fuerza e ilusión para desarrollar múltiples proyectos pendientes, al tiempo que se cuidan para no perder su calidad de vida; preservan su economía, en sus profesiones demuestran sus dotes de liderazgo y no quieren trabajar más años que sus padres. Entre los artistas anunciados destacar a Daisy DEE of Technotronic, Sanp!, Chimo Bayo, Paco Pil o Pierre May.

Las entradas ya han salido a la venta a un precio inicial de 18 euros para cada una de las jornadas.