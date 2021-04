La Fundación Santa María la Real amplía su compromiso con Etiopia

La entidad española ha alcanzado un acuerdo de colaboración con Heritage Watch Ethiopia (HWE) para la puesta en marcha de proyectos comunes en el ámbito de la conservación del patrimonio, la difusión cultural, la educación patrimonial, el fomento del empleo o el apoyo a personas en riesgo de exclusión.

Gracias a este acuerdo ambas entidades trabajan ya en la organización de eventos basados en la cooperación internacional con la participación de España y/o Etiopía. De hecho, su colaboración se inició en 2020 con el desarrollo del proyecto HeritGate, Connecting Worlds. Una iniciativa de cooperación para compartir conocimientos y adquirir nuevas habilidades en torno al patrimonio cultural en Etiopía.

Así, se llevaron a cabo tres actividades: una mesa redonda y dos talleres participativos, con el objeto de abrir un camino para el intercambio de conocimientos y construir redes de colaboración a nivel regional, nacional e internacional. El proyecto constituyó una gran oportunidad de compartir buenas prácticas en el sector cultural, además de fomentar la gobernanza participativa en iniciativas de patrimonio cultural mediante la implicación de las comunidades locales. Su desarrollo fue posible gracias al apoyo prestado por el Programa ACERCA de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Rehabilitación y puesta en valor del Palacio del Moti Kumsa Moroda

Las actividades que se llevaron a cabo sentaron las bases para la cooperación y transferencia de conocimientos en la región de Oromia en Etiopía. Como consecuencia y continuación de este evento inicial, la Fundación y Heritage Watch Ethiopia han trabajado en una propuesta para la rehabilitación y puesta en valor del Palacio del Moti Kumsa Moroda. Un complejo construido en el siglo XIX como residencia real en la ciudad de Nekemte, a más de 220 km de la capital Addis Abeba. La zona ha sufrido durante décadas los efectos de los disturbios civiles y el descontento político, lo que ha sumido al inmueble en un estado de deterioro y abandono, agravado por los usos inapropiados.

El proyecto se enmarca en el concepto de “Patrimonio para la Paz” y pretende la adecuación del espacio como destino cultural y turístico en la región de Oromia. Por ahora, cuenta con el apoyo de diversas entidades públicas etíopes y para conseguir la financiación necesaria, la iniciativa se ha presentado a la convocatoria de la International Alliance for the Protection of Heritage in Conflict Areas (ALIPH).

Además, la Fundación dispone nuevamente del apoyo de la AECID para llevar a cabo otra fase de sensibilización social, formación, acercamiento al patrimonio e intercambio de experiencias con agentes locales, esta vez, sobre el terreno y con atención al conjunto histórico de Kumsa Moroda.