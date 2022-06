FECOPA pide al Ayuntamiento que la Muestra de Cerámica "mire" a la zona porticada de la Calle Mayor

Será mañana cuando tenga lugar la inauguración de la Muestra de Cerámica en la Calle Mayor. Una inauguración que vendrá protagonizada por las quejas de FECOPA.

Desde la asociación de comerciantes critican que el consistorio haya vuelto a ubicar los puestos de cerámica con la exposición al público mirando a la parte no porticada. FECOPA había solicitado que la oferta de la Muestra de Cerámica mirara a la parte de debajo de los soportales para que de esta forma los comerciantes de esa zona no se vieran perjudicado al que quedar ocultados, y sin público pasando frente a sus escaparates, por la instalación de la Muestra mirando hacia la parte no porticada. El presidente de FECOPA, Fernando Tejerina, acusa al consistorio de no apoyar al comercio palentino pese a que el sector está viviendo una situación crítica y paga impuestos todos los días del año.