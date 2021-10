Ecologistas en Acción solicita que se investigen los daños del lobo en la ganadería

Ecologistas en Acción lleva varios meses intentando recabar información sobre los daños de lobo en la provincia de Palencia, ante las reticencias iniciales de la Junta de Castilla y León y tras presentar una queja ante el Comisionado de la Transparencia se ha recibido contestación de los daños desde el año 2019, solicitando después datos adicionales.

De la información recibida destaca que gran parte de los daños se concentran en unas pocas explotaciones del norte de la provincia, mientras que otras vecinas y/o cercanas, apenas tienen daños. Esto pone de manifiesto, entre otras cosas, una evidente diferencia de manejo del ganado, no teniendo daños los verdaderos profesionales, acumulando la mayoría de los daños las explotaciones peor atendidas o sobredimensionadas.

En un comunicado, Ecologistas en Acción afirma:

“En fechas recientes se han conocido dos casos, uno dentro de la Reserva Regional de Caza titularidad de la Junta, donde los daños se pagan en tiempo y forma, y otro en un coto privado de caza, donde debe ser el titular y/o arrendatario del coto el que pague, y aquí es donde surge una de las claves de la supuesta problemática del lobo. Los cotos privados de caza se resisten a pagar los daños de lobo y los ganaderos apenas reclaman contra esos cotos, bien porque tienen que acabar en los juzgados o bien porque el propio ganadero es el alcalde del pueblo y titular del coto.

Y aquí es donde deberían entrar en juego los sindicatos agrarios que, en lugar de magnificar los daños de lobo, tendrían que asesorar y ayudar a través de sus asesorías jurídicas a reclamar esos daños al responsable y no optar por la postura fácil, acudir a la prensa para criminalizar al lobo.

En los cotos privados de caza todo son ganancias, y más si no se pagan los daños de lobo. El pueblo ingresa, pero no paga, el arrendatario tampoco, solo exigir el pago a la Junta o la caza del lobo. ¿Presentan los sindicatos agrarios reclamaciones contra los cotos privados de caza o solo saben proponer la caza de lobos y que lo pague todo la administración? Parece claro que el problema que los sindicatos agrarios pretenden magnificar, en lo que suena a clara maniobra ahora con la protección del lobo, no es tal, siempre que cada una de las partes cumpla con sus obligaciones.

Se equivocan los sindicatos agrarios y los ganaderos buscando a los cazadores y a la caza del lobo como aliados, cuando será el nuevo estatus de protección del lobo el que les va a dar mayores garantías para cobrar sus daños en todo el territorio. Ecologistas en Acción va a pedir que se investigue detalladamente lo que está sucediendo con los daños de lobo y que se opte por una política preventiva que vaya en la dirección que demanda la sociedad y la Unión Europea (la que paga la PAC) y que exigen una convivencia con lobos.”