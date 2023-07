Ecologistas en Acción Palencia recurrirá el archivo de la causa contra los directores de la Junta por la muerte de una osa. El proceso de investigación judicial se inició por la muerte de una osa por disparos en una cacería colectiva al jabalí autorizada en la Reserva Regional de Caza de Fuentes Carrionas, en el cuartel de Ventanilla, en noviembre de 2020. La asociación ecologista se personó como acusación popular y solicitó, después de valorar los hechos, que se investigara en pieza separada la posible comisión de un delito de prevaricación por omisión de los Directores, dado que todas las pruebas y testigos coincidían en que la cacería no debió celebrarse de ningún modo en ese lugar y que ambos Directores disponían de información suficiente sobre la presencia de la osa y su cría.

En Auto de 29 de junio de 2023 el Juzgado de Instrucción nº 2 de Cervera de Pisuerga decreta el sobreseimiento provisional de las diligencias de investigación contra ambos Directores, después de haberlos oído en declaración junto con otros testigos y el resto de documental, y siguiendo el criterio de la Fiscalía Provincial de Palencia. Ecologistas en Acción de Palencia en esta ocasión no comparte la decisión y ha presentado Recurso de Reforma y subsidiario de Apelación ante la Audiencia Provincial de Palencia por entender que queda suficientemente demostrado, a tenor de todas las pruebas practicadas, que ambos Directores no hicieron absolutamente nada para prevenir la muerte de esta osa, a pesar de la información de la que disponían y, por tanto, cometieron un delito de prevaricación por omisión.

No es la primera vez que se ha disparado a ejemplares de oso pardo en el transcurso de la celebración de cacerías en la Reserva Regional de Caza (14 de octubre de 2012 en Vañes, el 18 de noviembre de 2017 en la Pernía, el 1 de noviembre de 2022 en Vañes). Como han reconocido en sede judicial ambos Directores, no es un problema nuevo y son plenamente conocedores del conflicto que en los últimos años se está generando, pero lejos de poner solución dejan en manos del personal de campo – celadores de caza, agentes medioambientales- toda la responsabilidad de la gestión. Sin duda, la falta de gestión y dirección está provocando un conflicto y un daño irreparable en una especie catalogada con el máximo nivel de protección de nuestra fauna, una situación que no es comprensible atendiendo a los ejemplos que muestran otros lugares donde el censo de oso pardo es mucho más favorable y la conflictividad no es tan preocupante como lo es en el Parque Natural Montaña Palentina.

La asociación recurrente confía en que la Audiencia Provincial considere las alegaciones presentadas en el Recurso de Reforma deje sin efecto el Auto de Sobreseimiento y decrete la continuación de la causa.