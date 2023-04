Los Dj’s Yahaira, Arkademode, Brian de Calma, Ópera Primas y Say Yes Dj completan el cartel de Palencia Sonora

Las sesiones de los Dj’s Yahaira, Arkademode, Brian de Calma, Ópera Primas y Say Yes Dj completan la programación del vigésimo aniversario de Palencia Sonora, que se celebrará entre los días 8 y 11 de junio y que tendrá como escenario principal de sus conciertos el parque del Sotillo. Estos artistas se añaden a otros grupos y bandas que ya había confirmado la organización con anterioridad. Un cartel que encabezan Lori Meyers, La Casa Azul, Sidonie, Ginebras, Iseo & Dodosound, La La Love You, Carlangas y Ángel Stanich, y en el que no faltarán tampoco Baiuca, Veintiuno, La Plazuela, Niña Polaca, El Naán, Queralt Lahoz, Los Ganglios, Çantamarta, Anabel Lee, Morreo, Margarita Quebrada, Rayo, Jaguayano, Mamita Papaya, Coco Wine y Brava, un elenco que celebrará las dos décadas de vida del festival, convertido por méritos propios en una de las citas de referencia del circuito de música independiente en nuestro país.

Yahaira, de origen venezolano aunque afincada en Madrid, hará bailar al público con un set en el que conviven sonidos techno, dark disco, acid o indie dance. En su faceta como productora cuenta además con varios remixes indie dance y electro y, muy pronto, publicará dos EP junto al productor chileno JGR. A los platos también estará Arkademode, quien presentará en Palencia su nuevo formato live, una propuesta musical en la que ser sirve de hardware, sintetizadores y cajas de ritmos con los que en cada sesión compone una orquesta de sonidos electrónicos muy característicos.

Otro de los nombres anunciados por la organización del festival es el del burgalés Brian de Calma, fundador del colectivo EstereoClub y, quien tras dos décadas tras los platos, es ya un habitual en clubs de Zaragoza, Burgos, Bilbao o Madrid, además de numerosos

festivales. En sus sesiones, Brian pasa por su batidora estilos tan diversos como disco, funk, soul, indie, electro, house, 80´s… mezclándolos sin complejos, intentando sorprender al público y haciéndolo bailar en la pista. Con Ópera Primas llegará la hora de mezclar géneros o de moverse por distintas épocas e innumerables estilos, pero siempre con la máxima de bailar. Sus sets proponen un vaivén de la electrónica más bailable, con italo, house o acid como algunos de sus ingredientes principales. Tras su debut en 2010, Ana y Virgina, componentes del grupo, han llevado sus sets a las principales salas de nuestro país y definen su trabajo por una mezcla de estilos que huye de lo fácil.

Cierra la nómina de confirmaciones Say Yes Dj que, con la diversión por bandera, aunará y mezclará en el Palencia Sonora himnos y novedades pop y rock, ritmos nudisco y electrónicos, así como los tracks urbanos que más golpean la pista. Una combinación que le ha llevado a recorrer el país y conquistar las cabinas de diversos clubes y festivales.

En las próximas semanas, Palencia Sonora dará a conocer su cartel por días y el nombre del Dj ganador del Concurso de DJs Palausa Sonora, quién tendrá también la oportunidad de llevar sus sets al festival.

Venta de abonos

Los abonos del festival, a un precio de 60 euros, que asciende a 80 euros en el caso de los VIP y se reduce a 30 euros para el público de entre 11 y 15 años, se pueden adquirir en la página web del festival, www.palenciasonora.com. El festival ofrece además la posibilidad de pernoctar en la zona de acampada, gestión que se puede realizar tras la compra de los abonos.

El festival, que organiza en paralelo otras actividades gratuitas por las calles de la capital palentina, cuenta con el patrocinio principal del Ayuntamiento de Palencia, la Diputación provincial y la Junta de Castilla y León, además del Centro Buendía de la Universidad de Valladolid, Imagin-Carné Joven y Palausa Citröen. También presta su apoyo Vibra Mahou. La plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas consolida así su apuesta por generar encuentros en torno a la música en directo. Colaboran, en última instancia, el Ministerio de Cultura y Deporte (en el marco de la iniciativa Bono Cultural Joven) y la colaboración de la Muestra de Cine Internacional de Palencia.