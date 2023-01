La Diputación de Palencia recibe una ayuda de casi 211.000 euros para mejoras en La Casona de Cervera de Pisuerga

La Diputación de Palencia que preside Ángeles Armisén, celebra la subvención que ha recibido de los fondos de la Unión Europea Next Generation, en el marco del programa "DUS5000 ‘Proyectos singulares de energía limpia en municipios de reto demográfico’, para la reforma del sistema de calefacción y mejora de la envolvente térmica del edificio de ‘La Casona’ en Cervera de Pisuerga en el marco e en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

El importe de la actuación es de 297.100 € y la ayuda concedida ha sido de 210.985,37 euros que se ejecutarán en tres actuaciones. Por un lado, la ejecución de un aislamiento de cubierta; por otro, la sustitución de la actual caldera de gasoil por una caldera de pellets, y, por último, la compartimentación de la planta segunda mediante mamparas para obtener varias dependencias.

LAS OBRAS. La ejecución de las obras de mejora en el aislamiento de cubierta conllevará las siguientes operaciones. La primera de ellas, la colocación de andamiaje en todo el perímetro de la cubierta, el levantado de placas tipo onduline y la cobertura de teja cerámica, la colocación de rastreles sobre el tablero de cubierta, la impermeabilización mediante placa de fibrocemento sin amianto, la colocación de aislamiento térmico 2 placas de 60 mm. de poliestireno extruido, y finalmente, la colocación de teja cerámica curva recibida con ganchos/grapas y espuma de poliuretano.

La instalación de la caldera de Pellets, conllevará la adecuación de la actual caldera de gasoil, el desmontaje del actual depósito y la adecuación almacén de pellets y tolva de alimentación. Finalmente, la división de la planta segunda conllevará la instalación de mamparas acristaladas con bastidores de aluminio y los remates de pintura en las zonas afectadas por las obras.

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. La Casona de Cervera de Pisuerga se ubica en el centro urbano de la villa sobre una ladera natural. Construido en el siglo XVII, el inmueble perteneció a los condes de Cervellón. Desde los años treinta del siglo pasado, el edificio entró en un estado de abandono, hasta que en la década de los años ochenta fue restaurado por la Diputación.

El edificio de la Casona de Cervera de Pisuerga alberga la oficina descentralizada de servicios provinciales dependientes de la Diputación de Palencia, las dependencias del Ceas, el registro de documentos y la Oficina de Asistencia y Cooperación Municipal para los ayuntamientos de la zona norte.

En la actualidad, el edificio de “La Casona” no reúne unas condiciones adecuadas en cuanto al cumplimiento de las exigencias básicas HE1 Limitación de demanda energética y HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas del CTE, ya que no dispone de una envolvente que limite adecuadamente las demandas energéticas al no presentar aislamiento en cubierta; disponiendo, a su vez, de un sistema de producción de calor a partir de energías fósiles (caldera de gasoil).

Las actuaciones que se realizarán permitirá un ahorro del 71,7% en el coste del consumo de energía. Por otro lado, se pasará de un certificado energético E a uno A, con una reducción anual de emisiones de CO2 del 87,61%