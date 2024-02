Diputación de Palencia destina 20.000 euros para que asociaciones culturales promocionen la cultura en el medio rural palentino

Una convocatoria de ayudas que ha sido publicada el pasado 12 de febrero en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y cuyo plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 1 de marzo.

Esta línea de ayudas se suma a otras convocadas por la Institución provincial en el ámbito cultural (ayudas a ayuntamientos para actividad cultural, contratación de gestores culturales) que ponen de manifiesto su firme apuesta por promover y hacer llegar a los pueblos de la provincia las diferentes manifestaciones de la cultura como un elemento vertebrador y de fijación de población.

Las ayudas van destinadas a asociaciones estrictamente culturales; sin ánimo de lucro, legalmente constituidas como tales, que tengan su sede en alguno de los municipios de la provincia de Palencia con población inferior a 20.000 habitantes. Quedan excluidas las asociaciones que no sean estrictamente culturales y en especial aquellas que, entre sus fines, tengan condiciones específicas de sexo, edad, ocupación, actividad distinta de la cultural… etc., y especialmente, las de 3ª edad, vecinos, A.M.P.A.S., C.I.T.S., grupos de danza, corales, teatro y similares. Las asociaciones juveniles, aun teniendo carácter cultural, no podrán optar a esta convocatoria por existir otra convocatoria específica en esta Diputación.

Quedan asimismo excluidas todo tipo de asociaciones que reciban cualquier tipo ayuda de esta Diputación mediante convenio o cualquier otra forma de colaboración económica, así como aquellas que realicen actividades dentro de la programación cultural de esta Diputación.

Serán subvencionables las actividades culturales que se desarrollen del 31 de octubre de 2023 al 30 de octubre de este 2024.

Concretamente, podrán acogerse a las ayudas las asociaciones que pongan en marcha iniciativas destinadas a la promoción y difusión del patrimonio cultural, incluidas las recreaciones históricas; actividades de promoción y difusión de la música clásica, las artes escénicas, el cine o la creación artística o literaria o a la edición de revistas o publicaciones periódicas de la asociación, siempre que superen las 16 páginas y los 100 ejemplares de tirada, o a la edición de la propaganda de las actividades a realizar.

La cuantía de las ayudas no podrá superar la cantidad 500 euros por asociación, no pudiendo superar el 50% del presupuesto de la actividad para la que se solicita la subvención, comprometiéndose la asociación a aportar la cantidad restante del coste.

FILOSOFÍA. Estas ayudas tienen que ver con una clara apuesta de la Insti-tución por apoyar la promoción de la cultura en el medio rural y posibilitar así que sus habitantes cuenten con una oferta cultural y de ocio que les suponga calidad de vida y mejores servicios a favor del mantenimiento de la población.