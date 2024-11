La Diputación de Palencia aprueba el presupuesto de 2025 con un montante de más de 102 millones

El pleno de la Diputación de Palencia ha aprobado hoy el Presupuesto General de la Institución para el año 2025, un documento que, según ha asegurado la vicepresidenta primera y diputada de Hacienda, María José de la Fuente, es “atrevido, comprometido, realista y técnicamente impecable”, que surge “de la cercanía y de la escucha activa” y que “prioriza la atención a los ciudadanos de la provincia, apoya a los ayuntamientos e impulsa el desarrollo social y económico”. El documento ha recibido el voto a favor del Grupo Popular, Vamos Palencia y Vox, y el voto en contra de PSOE y de IU-Podemos.

La presidenta de la Institución, en su intervención final, ha agradecido el esfuerzo del equipo de Gobierno en la elaboración del documento que refleja en compromiso y la cercanía con las personas y que apuesta por apoyar a todos aquellos que deciden vivir en el medio rural.

El presupuesto alcanza la cifra de 102.550.770 euros y vuelve a ser el más alto de la historia, con un incremento respecto al ejercicio pasado de casi 400.000 euros, un 0,39%, tras la fuerte subida registrada en el año pasado de más de 13,7 millones de euros (un 15,44% por ciento más).

De la Fuente ha afirmado en su intervención que este presupuesto se caracteriza por reflejar el riguroso trabajo del equipo que lidera Ángeles Armisén de una gestión económica sostenible y centrada en la prudencia del gasto y la obtención de ingresos a través de fondos europeos y la disminución de la deuda. De esta manera, se ha conseguido incrementar los ingresos desde 2016 en casi un 40%, al pasar de poco más de 65 millones de euros hace ocho años a superar los 102 millones para 2025, al mismo tiempo que se ha disminuido la deuda para ese mismo periodo 74% (descenso del 35,49% en 2016 al 9,18%)

La captación de fondos europeos, ha apuntado la vicepresidenta y diputada de Hacienda, supone un esfuerzo notable y continuado desde el punto de vista técnico de encaje de las ayudas con la realidad provincial, así como un compromiso presupuestario importante. “Es mucho más que dinero, es la sensibilidad, el conocimiento, la cercanía al territorio y la posibilidad de impulsar todo lo que le hace fuerte y le sitúa en altos niveles de competitividad, aprovechando de manera inteligente con lo que nos es propio”, ha puntualizado.

Además, en ese contexto de la escucha activa, el documento recoge peticiones que han ido planteando los grupos políticos a lo largo de los últimos meses en los plenos, como es el caso de la ampliación de la cuantía de la ayuda para la mejora de parques infantiles planteadas por el PSOE que se incrementa un 50% hasta alcanzar los 600.000 euro. Asimismo, incorpora la enmienda socialista para la creación de una partida para actividades formativas en oficios para trabajadores de entidades locales, con un presupuesto de 53.261 euros.

Este presupuesto expresa la voluntad de la Diputación de seguir colaborando con las entidades locales en la prestación de servicios y la puesta en marcha de proyectos que quedan fuera de su alcance de gestión o económico. Libera así a los municipios de cargas económicas para que las puedan utilizar en otras actuaciones, que de otra manera, no podrían asumir. De esta manera, la Institución sufraga íntegramente el coste de mantenimiento de los once Centros de Acción Social (CEAS) que supone un desembolso de 1,9 millones. También asume íntegramente el gasto de la inversión y mantenimiento operativo de los once parques comarcales de bomberos que ronda el millón de euros y que lo viene haciendo desde 2020 así como el coste total de la administración electrónica, la ciberseguridad y otros gastos informáticos que alcanzan los 550.000 euros.

El compromiso con las personas queda de manifiesto con la consignación dedicada a los Servicios Sociales, que suma 27,3 millones de euros, de los que 16,8 (un 6,33 por ciento más que en 2023) se dedican a Acción Social. El contrato de ayuda a domicilio se incrementa en casi un millón de euros para rozar los 8 millones con el objetivo de garantizar que no haya lista de espera y ampliar las horas de prestaciones para atender todas las necesidades de los usuarios que viven en el medio rural. Además, en esa atención directa a las personas, se crea una convocatoria de ayuda al comercio itinerante de 200.000 euros para garantizar el suministro de alimentos en cualquier punto de la provincia.

En cuanto a la apuesta por el desarrollo del tejido empresarial, se refleja en que se duplica la partida destinada al convenio Fundación Universidad Valladolid para el programa de prácticas en empresas pasando de 60.000 euros para 10 prácticas a 120.000 euros para 20 prácticas; y se destinan casi i 2 millones de euros para la creación de al menos 250 puestos de trabajo en el medio rural a través de varios programas. Además, se dedicarán 1,5 millones de euros para ayudas al tejido empresarial.

POR ÁREAS. En cuanto al global del presupuesto, destacar que la Diputación destinará más de un tercio del presupuesto en las áreas dedicadas a las infraestructuras, más de una cuarta parte en el área de Servicios Sociales y otra cuarta parte en el fomento del empleo y desarrollo socioeconómico. Un 8,2% al apoyo a la gestión municipal.

Estas cuatro áreas suman el 92,5% del gasto total. El 7,5% restante se distribuye entre la administración y gobierno de la institución y un 2% a la amortización de la deuda.

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL. El apoyo a la gestión municipal supera los 8,4 millones de euros, un 14,6% más que el año anterior. Este incremento se explica principalmente por la ejecución del proyecto de transformación digital y modernización de los sistemas de gestión del padrón municipal de las entidades locales de Palencia dotado con 600.000 euros y financiado íntegramente con fondos Next Generation.

También se incrementa notablemente la dotación de la Caja Provincial de Cooperación, que permite financiar a las entidades locales que lo necesiten, hasta un total de 891.457 euros, un 127% más que en 2024.

En materia de urbanismo el presupuesto se incrementa un 36% hasta los 421.750 euros, de los que 150.000 se destinan a ayudas a ayuntamientos para la elaboración de planeamiento urbanístico y 250.000 para el programa de gestión de ruinas (un 67% más que en 2024).

Cabe destacar la dotación de partidas destinadas a dar soporte informático a los ayuntamientos y que la Diputación ejecuta y financia en su totalidad. Son actuaciones que tienen que ver con la ciberseguridad, dotación de correos electrónicos, dominios, programas informáticos y protección de datos. Estos conceptos suponen 242.016 en el presupuesto de 2024. A ellos hay que unir hay que sumar otros 300.000 euros del mantenimiento de la aplicación informática de administración electrónica para los ayuntamientos que financia al completo la Diputación.

ACCIÓN TERRITORIAL. Área inversora en infraestructuras por excelencia, recoge un presupuesto de 33.570.363 euros, un 32,7 % del total del presupuesto.

Destacan la convocatoria de ayudas para la de creación y mejora de parques infantiles y elementos saludables que se incrementa un 50% hasta alcanzar los 600.000 euros o la mejora de edificios e instalaciones públicas que alcanzará 1,8 millones.

Esta área incluye el departamento de Planes provinciales, que incrementa ligeramente el presupuesto del año anterior hasta los 16.150.750 euros.

El presupuesto también contempla una subvención al ayuntamiento de Palencia para las obras de rehabilitación del edificio de la Tejera de 245.000 euros.

El área de infraestructuras urbanas y medioambientales aumenta su presupuesto en un 3,24%, alcanzando los 5,4 millones de euros. Dentro del departamento destacan los programas ligados al ciclo municipal del agua que suman 2,15 millones de euros un 32% más que el año anterior, incluyendo la consignación para convenios que está en la orgánica 31 pero sin tener en cuenta los proyectos incluidos en el programa de planes provinciales.

“A huebra” es otro programa que aumenta y lo hace en un 24% hasta los 210.00, así como los programas de educación ambiental que se incrementan un 47% hasta los 110.000 euros.

La parte más importante de Industria, protección civil y extinción de incendios se la llevan los programas de extinción de incendios, que se incrementan un 2% hasta llegar a los 2,3 millones de euros incluyendo nuevos programas para el equipamiento y funcionamiento de los parques de bomberos de Aguilar y Saldaña.

SERVICIOS SOCIALES cuenta con un presupuesto total de 27.263.929 euros, de los que 16,8 millones, un 6,33% más que el año pasado, se dedican a Acción Social.

Especial relevancia tiene el contrato de ayuda a domicilio, que se incrementa en algo más de un millón de euros, hasta casi 8 millones, un programa que permite la permanencia en las mejores condiciones posibles de nuestros mayores en sus pueblos de residencia.

Otro programa importante es el de Centros de Acción Social, con más de 1,9 millones de dotación, seguido del programa de infancia e inclusión social con más de 1,5 millones, en el que este año se incrementa la financiación del programa Crecemos hasta superar los 900.000 euros.

El programa de mayores aumenta un 4% que consolida el incremento del 30% del año 2024. En el área de Juventud, en el marco de la Estrategia Joven, la dotación presupuestaria sube un 6,5%, siguiendo la tendencia de años anteriores en los que creció un 7,5% en 2024 y un 22% en 2023.

Destaca, siguiendo con la línea iniciada el pasado año en el marco de HabitaLO Rural, el incremento de la dotación de las ayudas a jóvenes para la adquisición de vivienda en un 50% hasta los 150.000 euros.

Finalmente, indicar que todo el área registra un descenso de un 8,8% que se explica con la Escuela Universitaria de Enfermería, ya que las obras de reforma contemplaban el grueso de la inversión en el ejercicio 2024 (5 millones de euros) frente a 1,6 millones en 2025.

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO. El presupuesto dedicado a las áreas de fomento del empleo y el desarrollo socioeconómico suma 25.635.212 euros, un 17,6% más que en el año anterior.

Promoción económica consolida el incremento del año anterior (37%) con una subida de un 1,7% hasta los 5,8 millones. Se aumenta al doble la partida destinada al convenio Fundación Universidad Valladolid para el programa de prácticas en empresas para recién titulados al doble, pasando de 60.000 euros para 10 prácticas a 120.000 € para 20 prácticas.

También se aumentan los convenios con la Cámara de Comercio e Industria de Palencia. El convenio de internacionalización para empresas que pasa de 52.000 euros a 55.000 euros y el de reactivación comercial casi se duplica al pasar de 59.190 euros a 100.000 euros.

Destaca la creación de un nuevo programa de apoyo al comercio itinerante con 200.000 euros para garantizar el abastecimiento de alimentos. Además, se aumenta hasta los 82.500 euros las subvenciones a ayuntamientos para promoción comercial.

Para priorizar el empleo, se ponen en marcha varias iniciativas: por un lado, el fomento del empleo con distintos programas de empleo como el plan de empleo a los ayuntamientos menores de 5.000 habitantes para la contratación de desempleados, y la contratación a través de programas como Elex para contratación de personas con discapacidad, Mayel para la contratación de mayores de 45 años, Jovel para la contratación de menores de 35 años, Air para la contratación de Agentes de Impulso rural, además del programa de Turismo Eltur para la contratación de desempleados en el sector turístico (y el programa Montel de Desarrollo Agrario para la contratación de desempleados para formar cuadrillas forestales, lo que suman casi 2 millones de euros para la contratación de al menos 250 trabajadores.

En ese afán de seguir impulsando el desarrollo económico, se hace especial hincapié en las ayudas de mantenimiento de polígonos industriales dotadas con 400.000 euros que consta de dos líneas: una específica para el programa territorial de Tierra de Campos y otra para el resto de polígonos

Finalmente, las ayuda destinadas a empresas y autónomos para el mantenimiento del tejido industrial, que alcanza 1,4 millones de euros.

CULTURA. El presupuesto de esta área se incrementa en un 50% hasta los 10 millones de euros. Además de garantizar el mantenimiento de la actividad cultural en la provincia y la colaboración con entidades locales y culturales destacan dos programas. Por una parte, la reforma de la Villa Romana de la Tejada una inversión total de 5,4 millones de los que 3,4 millones figuran en el presupuesto de 2025. Esta inversión tiene una financiación de 3M de euros de fondos Next Generation.

Por otra, una dotación de 250.000 euros para comenzar la digitalización de todos los fondos anteriores a la implementación de la administración digital.

En los capítulos de inversión destacan las partidas para el Castillo de Mozón, 700.000 euros, que se une otra partida de obras en el castillo correspondiente a la aportación propia en 2025 de la solicitud de ayuda realizada al 2% Cultural del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Por otra parte, se incrementan un 24% las partidas para la rehabilitación y conservación del patrimonio hasta los 460.000 euros.

TURISMO. La dotación presupuestaria se incrementa ligeramente hasta llegar a los 3,4 millones, lo que va a permitir mantener los compromisos de apoyo a entidades locales, organizaciones y empresas con diferentes programas de ayudas y colaboraciones que alcanzan los 804.000 euros, lo que suponen un 15% (102.000 euros) más que el año anterior.

Se incrementa el programa de promoción turística un 16% hasta los 858.000 euros en el que destaca la mayor dotación para la asistencia a ferias y eventos promocionales que crece un 90% hasta los 133.000 euros.

DEPORTES. El presupuesto alcanza los 2,6 millones de euros lo que supone un incremento del 8,7%.

Se incrementa ligeramente el presupuesto para la realización de actividades deportivas hasta los 1,2 millones, un 4% más que en 2024 y se consolida la colaboración con clubes deportivos y entidades locales dotada con 0,7 millones de euros, entre lo que se puede destacar la organización del Torneo de Fútbol Nacional Alevín "Diputación de Palencia CUP", dotado con 10.000 euros.

Además, incluye una partida de inversión financiada con fondos Next Generation para la creación de infraestructura ciclista en el Cerrato dotada con 202.000 euros.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. El Pleno de la Institución ha arrancado con la lectura por parte de la presidenta, Ángeles Armisén, del manifiesto contra la violencia de género de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha sido aprobada por unanimidad de todos los grupos.