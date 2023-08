CyL no prevé establecer medidas restrictiva por el repunte de casos Covid

(ICAL) La Junta de Castilla y León no prevé establecer medidas restrictiva por el repunte de casos Covid-19, tal y como ha acometido el Gobierno valenciano, que ha decretado la obligatoriedad de mascarillas en algunos hospitales de la Comunidad Autónoma. Así lo aseguró tras el Consejo de Gobierno el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien aseguró que la Consejería de Sanidad “sigue muy de cerca la evolución de la enfermedad” y mantiene las recomendaciones y medidas de higiene utilizadas en estos tres últimos años.

Carriedo recordó que el Covid dejó de ser catalogado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que motivó que en Castilla y León se abandonaran las medidas restrictivas vigentes hasta aquel momento. “Es verdad que el Covid sigue entre nosotros. La incidencia de la enfermedad puede haber repuntado, pero su nivel de afección en términos de mortalidad no tiene nada que ver con los momentos más graves de la pandemia. Que no mantengamos medidas restrictivas no significa que no mantengamos recomendaciones para el conjunto de la población sobre esta situación o cualquier otra que conlleve contagio”, comentó el consejero.

Igualmente, aconsejó a los ciudadanos que cuando tengan algún tipo de síntoma de enfermedades respiratorias y acudan a centros sanitarios o farmacia, lo hagan con mascarilla”, principalmente entre los colectivos que padezcan alguna enfermedad contagiosa de carácter respiratorio y por la “vulnerabilidad de la población circulante”.