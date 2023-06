Conferco: "El informe del CES revela que el comercio de Palencia es el que peor situación tiene de Castilla y León"

Patricia Martín / ICAL

El presidente de la Confederación de Comercio de Castilla y León (Conferco), Adolfo Sainz, lamentó hoy que la Junta, concretamente la Dirección General de Comercio y Consumo, dependiente de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, lleva varios meses sin atender la petición para mantener una reunión, tras el contundente informe sobre el pequeño comercio elaborado por el Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES), que solicita a la Junta un plan de choque de ayuda y un plan estratégico a medio y largo plazo.

Sainz compareció junto al presidente de la Agrupación de Comerciantes Segovianos (ACS), Manuel Muñoz, tras la reunión de la Junta de Representantes de Conferco y puso el acento en la felicitación que hicieron al nuevo Gobierno autonómico del PP-Vox por contar con una Consejería de Comercio. “Felicitamos al consejero por entonces porque teníamos mucha ilusión en que respondiera bien pero sinceramente tengo que decir que no”, sostuvo Sainz, ante la concreción de una reunión entre ambas partes.

“Llevamos tiempo pidiendo, como pide el CES y se lo agradecemos, ese plan de choque que ayude a paliar la situación tan complicada que vivimos y, sobre todo, el plan estratégico a medio largo plazo vital para nosotros para poder existir”, dijo el presidente de Conferco, que preguntó en voz alta qué modelo quieren los políticos: “una ciudad sin pequeño comercio o una ciudad con furgonetas de lo que todos sabemos”.

El presidente de Conferco insistió en que “por hache o por be, llevamos meses intentando hablar con la Dirección General de Comercio y no hemos recibido respuesta”. Para Sainz y Muñoz, el informe realizado sobre el pequeño comercio en Castilla y León por el CES es contundente. Es un sector con más de 130.000 empleos, con 30.000 punto de venta en pueblos y ciudades, y supone el 12 por ciento del PIB de la Comunidad. “Seríamos una gran empresa en cualquier pequeña ciudad pero estamos muy atomizados. Cada uno tiene su tienda y hace la guerra su cuenta”, reflexionó.

Un informe que deja claro que el pequeño comercio de Castilla y León, en la tónica con lo que ocurre a nivel nacional, no pasa por su mejor momento. “En los últimos diez años, el 25 por ciento en Castilla y León han cerrados y son unas cifras durísimas”, dijo Adolfo Sainz. También destacó que "el informe del CES revela que el comercio de Palencia es el que peor situación tiene de Castilla y León, aunque estamos todos igual de tocados".

En su opinión, es “un desastre” cada vez que se cierra un comercio por lo que supone en “ilusiones, riqueza y patrimonio” de su impulsor. La campaña de primavera no ha sido buena para el pequeño comercio de la Comunidad, especialmente en textil y zapatería. El sector de la moda es el más damnificado. Desde Conferco, insiste en la necesidad de sensibilizar y concienciar a los ciudadanos de que cuando comprar en “una gran plataforma no saben dónde va el dinero, no se queda aquí”, dijo Sainz.

Un sector “más callado”

Los responsables de Conferco insistieron en la importancia de su sector y las conclusiones del informe del CES de Castilla y León que solicita que “el comercio sea considerado por la Junta como sector estratégico por la importancia que tiene”. La última década está dejando una factura muy alta para el pequeño comercio pero especialmente los tres o cuatro últimos años, con la pandemia y después la inflación, con al subida de los costes. “En el comercio, no estamos a los niveles previos al Covid, estamos pero que antes”, subrayó.

Ante las reflexiones de los periodistas sobre qué están haciendo para intentar cambiar esta dinámica, el presidente de Conferco reconoció que son un “sector más callado” que otros que en estos años, por ejemplo, han sacado los tractores a la calle o han roto platos. Aseguró también qu son conscientes de que están atomizados y “no tenemos la conciencia de grupo a pesar de que las agrupaciones empresariales del comercio son fuertes y están muy consolidadas en cada una de nuestras capitales”.

El presidente del Conferco estuvo de acuerdo en que el pequeño comercio de Castilla y León se “tiene que hacer oír más”. Un mensaje en el que insisten en estas reuniones de la Junta de Representantes que celebran cada tres meses y el altavoz que les prestan los medios de comunicación. “Os necesitamos para sensibilizar a la población sobre las circunstancias del sector”, resaltó.