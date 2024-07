El Concurso “Con Forma de P” repartirá 3.800 euros en premios este San Antolín

Un total de quince artistas participarán el martes, 27 de agosto, en uno de los concursos más vistosos de las Ferias y Fiestas de San Antolín como es el renombrado “Con Forma de P”. El Ayuntamiento de Palencia recupera así esta iniciativa en la que artistas profesionales y amateurs deberán ejecutar su obra en directo en el sitio asignado en la calle Mayor, desde las 9 hasta las 20 horas, demostrando sus habilidades y para disfrute de los palentinos y visitantes.

En total, se repartirán 3.800 euros en premios. Así, la mejor obra será galardonada con 1.500 euros y la segunda, con 1.000. Además, se establece un premio joven de 1.000 euros para los participantes nacidos entre 1999 y 2006, que no hayan resultado ganadores del primer o segundo premio. También habrá un premio especial del Jurado Popular de 300 para aquellas “Ps” que hayan obtenido un mayor número de ‘Me Gusta’ en el perfil de Instagram ‘Palenciacultura’. Un premio, que podrá ser acumulable con el de las otras tres categorías.

Las bases de la convocatoria establecen que podrán participar en la convocatoria autores nacionales y extranjeros, mayores de edad, que presenten un boceto con el diseño que quieren llevar a cabo. El tema será libre y será admitida cualquier técnica, en color o blanco y negro, pudiendo adornar la “P” como se desee debiendo mantener la integridad estructural de la misma. Asimismo, en la realización de las obras no se aceptarán logotipos o mensajes publicitarios corporativos y se considerarán en particular no adecuados los bocetos relacionados con violencia, xenofobia y cualquier otra temática que el jurado considere inapropiada.

Por otro lado, cabe comentar que cada artista deberá llevar sus propios materiales para el desarrollo de un proyecto que deberá tener una altura de 1,65 metros, un grosor de sección de 30 x 30 cm, una anchura máxima de 96 cm en el arco de la letra, una peana de 50 x 50 cm y un material externo de escayola para las “Ps”. Además, a cada escultura deberá acompañarla un cartel identificativo con el nombre del artista y el título de la obra. El plazo de inscripción finalizará el próximo 9 de agosto y las solicitudes de participación, se presentarán en el Registro Municipal del Ayuntamiento de Palencia, sito en C/ Mayor Principal (Edificio Canónigas).