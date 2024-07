El concierto de ‘La Cacería’ regresa a la plaza de San Francisco de la mano de la Banda Municipal de Música

La Banda Municipal de Música ofrecerá este jueves, 25 de julio, un concierto extraordinario en el que sus músicos volverán a tocar la popular pieza de ‘La Cacería’, compuesta por Bucalossi. La cita, que se llevará a cabo en la plaza de San Francisco de la ciudad, comenzará a partir de las 21:00 horas.

No se sabe con precisión el año en que fue estrenada ‘La Cacería’ en Palencia. Lo que sí se sabe que el 25 de julio de 1930, la Banda, bajo la dirección de Antonio Guzmán Ricis, la interpretaba, si no por primera vez, sí con caracteres de estreno, ya que en años anteriores no figuró en los conciertos del día de Santiago ni en ningún otro. Desde ese año de 1930, en cambio, ya viene interpretándose ininterrumpidamente en tal fecha jacobea.

La pieza describe una jornada montera. Comienza con un amanecer en un castillo feudal. Suenan los trompas de caza, y los monteros emprenden la marcha seguidos de la jauría de perros. El día es alegre y los cazadores cantan: "Alerta, cazador - ¡la trompa suena ya! alerta, cazador. Marchemos a cazar". La comitiva llega al monte. Se descubre la pieza, que es perseguida y suenan los primeros disparos, al compás de un agitado galope. Termina la cacería y los cazadores regresan entonando: "Victoria cazador ¡la trompa suena ya! victoria cazadora, ¡volvamos al hogar! Volvamos, volvamos, volvamos; ¡volvamos al hogar!”.

Dirigidos por Óscar Martínez Nieto, completarán el programa la pieza ‘Santander’ de E. Rosillo, el pasodoble ‘Banda Gallega’ de F. Pérez Seara, ‘Airiños Aires´ de G. Freire y la fantasía militar ‘El sitio de Zaragoza’ de C. Oudrid; y, ya en la segunda parte, la ‘Alborada Gallega’ de Pascual Veiga y el pasodoble gallego ‘Puenteareas’ de R. Soutullo.

AVISO. Por otro lado, desde la concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas se informa de que los conciertos de Casta Diva del sábado 27 de julio y de Patricia Kraus del sábado 3 de agosto a las 22:00 horas previstos en la Dársena del Canal, se trasladarán a la plaza Mayor a las 21:00 horas por motivos ajenos a la organización.