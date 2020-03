La Concejalía de Cultura lanza una campaña en redes para fomentar la lectura mientras se prolonguen las medidas de aislamiento

La Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas del Ayuntamiento acaba de poner en marcha una iniciativa para fomentar la lectura como una alternativa de ocio, entretenimiento y formación durante el periodo en el que las medidas de confinamiento y el estado de alarma se prolonguen. Cada semana se publicarán varios vídeos en el perfil oficial del Ayuntamiento de Facebook (@aytopalencia) y en su canal Youtube que incluirán la recomendación de diversas obras literarias. Elena Frechilla, auxiliar de la biblioteca municipal de San Telmo, será la encargada de sugerir, a través de varios vídeos, una serie de propuestas dirigidas tanto a público infantil como adulto. Autores latinoamericanos, españoles o europeos protagonizan algunas de las propuestas de una iniciativa que invita a los palentinos a "encontrar refugio en las páginas de un libro".

"Es importante fomentar nuestra costumbre por la lectura día a día y ahora tenemos tiempo para ello” ha subrayado la edil de Cultura, Laura Lombraña. “Debemos entender - ha añadido- que estamos en una situación excepcional y si la aprovechamos bien podemos salir reforzados”

L ecturas en la plataforma virtual eBiblio

La Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas recuerda, por otro lado, que todos los usuarios de las bibliotecas municipales tienen a su disposición el servicio eBiblio Castilla y León, una plataforma que reúne 8.872 libros electrónicos, 551 audiolibros, 30 revistas y 23 periódicos para su descarga o lectura on-line. Estos contenidos también están accesibles a través de los dispositivos móviles (teléfonos y tablets) desde la app eBiblio, que se puede descargar en AppStore (iOS) y Google Play (Android).

EBiblio es una plataforma de la Red de Bibliotecas de Castilla y León que facilita el acceso a la lectura de libros electrónicos a través de internet. Las Bibliotecas Municipales de Miguel de Unamuno y San Telmo pertenecen a dicha red, de modo que sus beneficiarios pueden hacer uso de este servicio mediante su tarjeta de usuario del Sistema de Bibliotecas de Castilla y León. De forma complementaria, quienes no dispongan de ese carné podrán solicitar su tarjeta rellenando los datos que la aplicación requiere en la pestaña ‘Nueva tarjeta de usuario’.

Esta plataforma permite tres modalidades de lectura; en la nube, descargando la app eBiblio; en streaming, a través de cualquier navegador conectado a internet; o mediante la descarga en un libro electrónico. Para su lectura se requiere instalar la aplicación gratuita Adobe Digital Editions. La descarga exige conexión a internet aunque no su posterior lectura, que no consume datos. "La cultura y, en particular, la lectura nos brinda muchas posibilidades y contenidos a través de Internet para ocupar nuestro tiempo mientras se alargue esta situación", ha concluido la edil de Cultura, Laura Lombraña.