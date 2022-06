El comité de empresa de galletas Siro quiere concentrarse el miércoles a las puertas de las Cortes

(ICAL) El Comité de Empresa de la galletera de Siro en Venta de Baños (Palencia) pretende concentrarse el miércoles a las puertas de las Cortes de Castilla y León para dar visibilidad al problema e intentar reunirse con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para poder atajar la situación que vive la planta palentina.

Así lo confirmó a la Agencia Ical la presidenta del Comité de Empresa de galletas Siro, Mari Mar Rodríguez, quien trasladó que hay un verdadero malestar por las declaraciones realizadas el pasado martes por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en las que instaba a las partes a buscar un acuerdo. En este sentido, la líder sindical aseguró que pedirán explicaciones ante las palabras del consejero que apuntaban que el problema sólo afecta a una planta, la galletera ubicada en Venta de Baños, y no al cierre total de la empresa en la Comunidad.

Mari Mar Rodríguez dejó claro que le parece "lamentable" que todavía no hayan sido recibidos por representantes de la Junta de Cast8illa y León, pese a que "hace tiempo" solicitaron este encuentro ya que veían "que algo pasaba y no iba bien". "No nos recibieron en su momento y volveremos a realizar un escrito para lograr este encuentro", agregó. "Queremos pedir ayuda, porque creo que ellos conocían un poco la situación de la empresa. Queremos que la Junta nos eche una mano, ya sea con inversiones u otras acciones, porque yo veo competitiva a la planta", señaló.

La dirigente sindical dijo no entender la razón por la que "de la noche al día" han pasado de estar inmersos en un plan de viabilidad, lo que aportaba futuro a la planta galletera de Venta de Baños, a pasar al argumento de la falta de competitividad.

La producción ha bajado en aquellos momentos en los que se ha trasladado la producción a empresas afincadas en Portugal, aunque la compañía se justificaba al defender la llegada de otras líneas, algo que se ha demostrado que "era mentira y han engañado a los trabajadores descaradamente", aseveró.

En relación a todas las ayudas que recibió el grupo por parte de la Administración autonómica, Rodríguez señaló que "no se ha invertido nada en la planta", razón por la que sospechan que dicha cuantía se haya destinado finalmente a otras plantas.

Estas nuevas acciones se suman a la concentración que tendrá lugar este domingo, a las 12 horas, en la plaza de la Constitución del municipio venteño ante la decisión de cerrar la planta de la compañía.