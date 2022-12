El Comité de Empresa del Ayuntamiento de Palencia se concentra ante la falta de negociación efectiva del Convenio Colectivo

El Comité de Empresa y sus secciones sindicales de UGT, CSIF y CCOO han convocado este martes a los compañeros del Ayuntamiento de Palencia para concentrarse en Plaza Mayor y bajo el balcón del Alcalde para hacerle ver “el malestar de los compañeros y compañeras de oficios ante la falta de negociación efectiva, real y leal del Convenio Colectivo”.

Afirman que “actualmente, tenemos los salarios más bajos de esta Administración, y padecemos desigualdad retributiva con el personal funcionario, discriminación entre fijos e interinos, generando un malestar en la plantilla”.

Aseguran que “tras varios intentos de negociación y meses reunidos, no se ha podido llegar a un acuerdo y se intenta por parte del Ayuntamiento, de no llevar a cabo los acuerdos que todos los empleados públicos de este Ayuntamiento aprobamos en asamblea y fue ratificado por el propio Pleno. Igualmente, queremos hacer visible nuestro malestar con los concejales responsables de los servicios de OBRAS y de MEDIO AMBIENTE (representantes del PP), por no haberse preocupado por la renovación de los vehículos, por la falta importante de personal de los servicios, así como por la falta de liderazgo político y de orientación, todo ello repercutiendo en las condiciones de trabajo de todos los empleados y empleadas de este Ayuntamiento y especialmente en el servicio que se ofrece a los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Palencia. Por todo ello nos vemos en la obligación de alzar nuestra voz y terminar con una situación que se hace cuanto menos insostenible para todos los trabajadores”.