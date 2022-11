El Comité de Empresa afirma que Nammo amenaza con despidos si se mantiene la situación de bloqueo de la negociación del convenio

En una nota remitida a los medios de comunicación, el Comité de Empresa de Nammo Palencia (CCOO y UGT) quieren dar a conocer "la situación en la que nos encontramos actualmente en nuestra fábrica".

Tras la denuncia de la negociación del 4º convenio colectivo de Nammo, "nos hemos dispuesto a negociar con el fin de llegar a un acuerdo ventajoso para ambas partes. Por parte del comité de empresa se entregó una plataforma bastante completa abordando los temas en los que el convenio podía avanzar e intentando mejorar los artículos que necesitaban se más específicos para evitar dobles lecturas".

Para poner en situación, en estos momentos "la fábrica de munición de Palencia tiene la mayor cartera y el mejor margen de beneficios de su historia, siendo ya un referente a nivel europeo debido a su capacidad y calidad en su producto. Todo esto pensamos que en gran parte es gracias a los trabajadores. Su esfuerzo durante la pandemia, su lucha en medios por conseguir contratos, su dedicación y su entrega diaria a lo largo de estos años".

Aseguran que se ven "en la situación de pedir que los salarios se equiparen al Índice de Precios al Consumo (IPC) y se mejoren algunas de las cosas que se entregaron en el pasado a nivel social debido a que la situación era diferente en cuanto a lo empresarial se refiere. Siempre nos hemos mostrado responsables a la hora de solicitar y fijar nuestras condiciones de trabajo y productividad, por eso nos parece al menos extraño que la empresa se haya cerrado en banda y no solo no esté dispuesta a negociar nada que mejore lo vigente en el convenio que caduca este año, sino que nos amenaza con despidos como esta situación de bloqueo a la hora de negociar no desaparezca y nos conformemos con lo pactado en el anterior convenio"

Finalizan diciendo que "por nuestra parte sería justo que se pusiera en valor el esfuerzo de los trabajadores y la empresa entendiera que no solo somos números y que detrás de las personas que conforman la empresa hay familias que simplemente solicitan un trabajo digno y de calidad para todos"