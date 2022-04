Cervatos de la Cueza, Cevico de la Torre, Lantadilla, y Villaumbrales conforman el circuito “Palencia legua a legua”

La presidenta de la Diputación, Angeles Armisén, acompañada por el Diputado de Deportes, Francisco Pérez y por los alcaldes de las localidades sedes del circuito; ha presentado una nueva edición de “Palencia Legua a Legua”.

Una presentación en la que ha estado presente también Isaac Viciosa, atleta de Cervatos de la Cueza, campeón de España absoluto de 1.500 y 5.000 metros al aire libre y también campeón de Europa en 5.000 metros el año 1998.

“Las leguas” regresan a la provincia este año a través de cuatro pruebas que son: 15 de mayo, Cervatos de la Cueza; 29 de mayo, Lantadilla; 12 de junio, Cevico de la Torre; y 26 de junio, Villaumbrales. Este año, con la celebración de la primera legua en Cerva-tos, se pretende hacer un especial recuerdo al atleta local Isaac Viciosa.

Este circuito es el más importante de estas características y con mayor participación a nivel autonómico dentro de las carreras populares. Además, el formato apuesta por au-nar la actividad deportiva con la promoción de nuestra provincia, intentando llegar a municipios muy pequeños.

INSCRIPCIONES. Las carreras principales están abiertas a la participación de cualquier aficionado al atletismo y al deporte en general, estén o no estén federados, convocándose las siguientes categorías.

La inscripción costará 8 euros y dará derecho a participar en las 4 pruebas del circuito. Cada participante realizará una única inscripción para todas las pruebas, independientemente del número en las que participe. La inscripción deberá efectuarse a través del portal de deportes de la Diputación de Palencia hasta las 12 horas del viernes anterior a

SENIOR M 35 M 40 M 45 M50 M 55

De 16 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años De 45 a 54 años De 45 a 54 años A partir de 55 años cada carrera. También se podrán inscribir el día de cada carrera, de manera presencial. En este caso, la inscripción será de 12 euros.

Se podrán formar equipos, tanto masculinos como femeninos, que deberán estar formados por un mínimo de 4 atletas y un máximo de 8, que podrán ser de cualquier cate-goría. La inscripción de equipos debe hacerse antes de la primera legua.

En cada carrera se establece una clasificación individual absoluta para hombres y otra para mujeres. Asimismo, se establece una clasificación individual por categorías y sexo. Como clasificación final, a nivel individual, se establece una clasificación absoluta para hombres y otra para mujeres, en la que estarán incluidas todas las categorías. Para op-tar a esta clasificación final, resulta obligado haber participado al menos en tres leguas. Para quienes participen en las cuatro leguas, se utilizará el resultado de las tres mejo-res.

El control de las carreras estará a cargo de la Delegación Palentina de Atletismo. Este año se quiere dar especial protagonismo a las carreras infantiles, que comenzarán una vez fina-lizada la prueba principal. Dependiendo de las inscripciones, algunas categorías podrán correr de forma conjunta.

A todos los participantes en estas pruebas se les entregará medalla y se sorteará entre ellos diverso material deportivo. Los atletas de estas categorías que participen en, al menos, tres leguas recibirán una camiseta técnica.

(sub 16) (sub 14) (sub 12) (sub 10) MINI-BENJAMIN

2007-2008 2009-2010 2011-2012 2013-2014 2015 y posteriores (pueden ir acompa-ñados)

PREMIOS. En cada legua habrá trofeo para el primer atleta clasificado y medalla para el segundo y tercero de cada categoría y sexo, que lo recogerán personalmente. Los premios en metálico en cada legua (por equipos sólo habrá para la clasificación final) serán los siguientes:

SENIOR M35, M40, M45, M50 y M55 EQUIPOS (Final)

1º 120,00 € 50,00 € 250,00 €

2º 100,00 € 40,00 € 150,00 €

3º 80,00 € 30,00 € 125,00 €

4º 70,00 € 30,00 € 100,00 €

5º 50,00 € 30,00 € 75,00 €

6º 40,00€

7º 30,00 €

Los atletas que finalicen al menos TRES de las leguas del circuito, recibirán una “bolsa del corredor” y quienes participen en las cuatro leguas, recibirán una bolsa especial. En ca-da una de las leguas se sortearán interesantes regalos, exclusivamente entre los participantes que hayan finalizado la carrera principal y se encuentren en la entrega de premios.

EN LA ULTIMA LEGUA se sorteará, para aquellos que hayan participado en al menos tres leguas y se encuentren presentes en el momento del sorteo:

· 2 SESIONES DE FISIOTERAPIA EN “CLINICA MAS”.

· VALE DE 100 € EN SUPERMECADOS GADIS.

· VALE DE 100 € EN DEPORTES ARTIZA.

· VALE DE 100 € EN DEPORTES DIBO.

· DOS CARNETS PARA EL PALENCIA BALONCESTO LEB ORO.

· UNA BICICLETA DE MONTAÑA.

Palmarés de Isaac Viciosa:

· Con un amplio historial, destacar que es plusmarquista de España de 3000 metros al aire libre, y campeón de España en 1500 y 500 al aire libre y 3000 en pista cubierta.

· En su historial internacional, fue atleta olímpico, logrando una gran sexta plaza en Atlanta-96, en los 1500, su gran especialidad.

· Participó en cinco mundiales, y varios europeos, destacando su medalla de oro en el europeo al aire libre de Budapest-98, en los 5.000 metros.

· En la actualidad, está al frente de la Escuela de Atletismo Isaac Viciosa.