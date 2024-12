El PP celebra que la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones cuente con casi todas sus propuestas

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Palencia está satisfecho con la aceptación de sus propuestas a la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones. “Si bien es cierto, que el debate no es si nos gustan las Bajas Emisiones o no al ser una imposición legal para las ciudades con más de 50.000 habitantes, hemos trabajado mucho para contar con una ordenanza que no afecta casi a la movilidad y libre circulación de nuestros vecinos”, aseguran los populares.

En este sentido, lo primero que han celebrado es el punto más determinante en las negociaciones, la libre circulación sin restricciones para los vehículos con etiqueta “B” y “C”.

Teniendo en cuenta que en el borrador inicial del equipo de Gobierno del PSOE figuraba que el 1 de enero del 2026 se limitaría la circulación y acceso a las ZBE a los vehículos con etiqueta “B” y el 1 de enero de 2030 a los vehículos con etiqueta “C”, en la ordenanza actual, y a propuesta del Partido Popular desaparece cualquier tipo de restricción de acceso a estos vehículos.

“La inclusión de la B y la C con los vehículos ECO y etiqueta 0 en el régimen de libre circulación y acceso a las Bajas Emisiones garantiza que entre el 60% y el 70% de los vehículos del parque de la provincia puedan circular con absoluta libertad y sin fecha de caducidad”, aseguran los populares.

Este punto, que fue el inicial para negociar, ha permitido que también se trabaje en favor de las exenciones para los vehículos restantes, los denominados “más contaminantes” o “sin etiqueta”.

En este apartado, los populares también han visto aceptada su propuesta para que se pueda acceder a dejar y recoger a los menores en los centros educativos que se ubican en el interior de la ZBE. Podrán acceder dos vehículos por menor en horarios de 8 a 9:30 y de 13:30 a 16:00 horas.

Otro de los puntos innegociables para los populares era el de garantizar el acceso para compras y prestación de servicios en favor del comercio local. “Cualquier vehículo podrá acceder para consumir en nuestro comercio local”, asegura el portavoz de los populares, Víctor Torres, quien siempre ha insistido en este apartado. “No podemos poner una sola traba a quien quiere favorecer nuestra economía y a nuestro comercio”, asegura Torres.

La tercera exención que ha sido aceptada por el equipo de Gobierno es la que afecta a los vehículos que tengan que acceder para transportar a personas con afecciones temporales que dificulten su movilidad, como pueden ser una mujer con un embarazo de riesgo, una persona lesionada o alguien que esté siguiendo un tratamiento que directamente afecte a la movilidad.

El Grupo Popular también se congratula del retraso en el calendario de la entrada en vigor de las restricciones de la ordenanza. En el borrador inicial figuraba que desde el 1 de enero de 2025 se aplicarían las restricciones a los vehículos “sin etiqueta”, y en el borrador actual figura que esas restricciones no entrarán en vigor hasta el 31 de julio de 2027, “un retraso en el calendario que es positivo para todos”, aseguran.

Otras de las demandas de los populares que han aceptado desde Equipo de Gobierno es el horario entre semana, que pasa de ser de 7:00 a 20:00 horas a 8:00 a 20:00 horas, pero Torres insiste en eliminar cualquier restricción para los sábados, cuestión que no ha sido atendida por el PSOE.

Desde el Grupo Popular han reivindicado una oposición útil, “esto es trabajar por los vecinos desde la oposición, negociando propuesta a propuesta y texto a texto”, aseguran, “buscando lo que hemos defendido desde el primer día, una de las ordenanzas con menos restricciones de toda España”.