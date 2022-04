El Caupa solicita la colaboración de los donantes de sangre a través de su centro de Hemodonación

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León precisa urgentemente de donantes de sangre para garantizar sus reservas. Debido al próximo periodo vacacional de Semana Santa, las donaciones se ven reducidas. Una situación que no coincide con la de los hospitales que, a pesar de esta circunstancia, sigue necesitando de los donantes para la asistencia sanitaria.

Actualmente, los grupos que más escasez presentan son A+, A- y O-, por lo que desde el Centro se alienta a que las personas que tengan este tipo de sangre acudan lo más pronto posible al punto de donación situado en el Hospital Río Carrión (Avd. Donantes de Sangre). Gracias a su colaboración se podrán obtener plaquetas, las cuales son imprescindibles para las personas que padecen cáncer, enfermedades del sistema inmune o infecciones severas, entre otros, puesto a que los tratamientos recibidos para tratar enfermedades de esta índole causan una disminución de estas células.

Desde el Centro recalcan la importancia de donar sangre durante todos los días del año, incluso en los periodos vacacionales, ya que con cinco extracciones se obtiene tan solo una bolsa de plaquetas. Además, los requisitos para donar son muy simples: se debe tener entre 18 y 65 años, pesar como mínimo 50 kg y no padecer ninguna enfermedad transmisible por la sangre como las Hepatitis B y C, el VIH o la sífilis. Asimismo, antes de que el paciente done sangre, se realiza una entrevista personal para descartar cualquier otra problemática que impida la donación. Por otro lado, para acudir al punto de donación resulta imprescindible mostrar el DNI, y no acudir en ayunas. Una vez realizada la donación, la cantidad extraída (450 cc) se recupera a las dos horas, por lo que no existe riesgo de debilidad.

Aunque se puede acudir a donar sin cita previa, el Centro de Hemoterapia permite reservar una cita a través de su página web. Aquellas personas que realicen la reserva tendrán preferencia con respecto a los que acudan sin cita. Asimismo, desde su página web se puede acceder al horario y a los puntos móviles de donación disponibles a lo largo de la provincia. También se puede contactar por teléfono para cualquier duda (900 40 50 60).