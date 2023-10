Cascajares galardonada en los Premios “Solidarios Grupo Social ONCE Castilla y León 2023

Cascajares, Universidad de Salamanca-Programa Univerusal, Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (ACCEM), Los Imprescindibles de esRADIO y José Varela Rodríguez, son los ganadores de los Premios “Solidarios Grupo Social ONCE Castilla y León 2023.”

Los Premios Solidarios Grupo Social ONCE tienen la finalidad de reconocer y premiar a aquellas personas, entidades, instituciones, medios de comunicación y Administraciones que realizan una labor solidaria en su entorno de influencia procurando la inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización y la autonomía personal y la accesibilidad universal. Los premiados destacan por su sensibilidad social, su larga trayectoria y su dedicación en pro de los derechos sociales de los más desfavorecidos.

PREMIO A LA EMPRESA se otorga a:

· INDUSTRIA GASTRONÓMICA BLANCA MENCÍA, S.L. (CASCAJARES) - Por su compromiso con la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social y porque a través de su fundación promueve ayudas dirigidas al desarrollo e integración social y

laboral de las personas con discapacidad en cualquiera de sus ámbitos. Por sus ayudas y acciones dirigidas al estudio e investigación de todo tipo de enfermedades.

PREMIO AL ESTAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA se otorga al:

· UNIVERSIDAD DE SALAMANCA-PROGRAMA UNIVERUSAL, UNIVERSIDAD INCLUSIVA. - Por impulsar el programa de desarrollo científico, cultural y social buscando la inclusión en la universidad de las personas con discapacidad intelectual, con problemas de salud mental y/o otras discapacidades, a través de un proyecto de crecimiento personal basado en la idea de aprendizaje para todos.

PREMIO A LA INSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN, ENTIDAD, ONG, se otorga a:

· ASOCIACIÓN COMISIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA DE MIGRACIONES (ACCEM) - Por ser una entidad de referencia en nuestra Comunidad Autónoma, vinculada al derecho de asilo, a la protección internacional y a la atención a las personas inmigrantes. Y por contribución permanente a la mejora de las condiciones de vida de las personas en situación más vulnerable.

PREMIO A LA PERSONA FÍSICA se otorga a:

· JOSÉ VARELA RODRÍGUEZ. – Por toda una vida dedicada a la defensa de la libertad y dignidad de las personas y de los colectivos más vulnerables. Por una larga trayectoria como voluntario y su activa participación en la sociedad civil en general y en el tercer sector en particular.

PREMIO AL PROGRAMA, ARTÍCULO O PROYECTO DE COMUNICACIÓN se otorga a:

· LOS IMPRESCINDIBLES DE ESRADIO. – Por contribuir a la visibilización y dar a conocer a un público general el trabajo que realizan las diferentes entidades sociales de Castilla y León.

El jurado de los premios solidarios Grupo Social ONCE 2023 en Castilla y León” estuvo formado por Araceli de las Heras González, Presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla y León (Presidenta del jurado); Ismael Pérez Blanco, Delegado de la ONCE en Castilla y León (Secretario del jurado); actuando como vocales Ana Díaz Alonso, Consejera General de la ONCE; Eduardo García Brea, Director General de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia de la Junta de Castilla y León; Begoña Grijalvo Rebollo, Directora Territorial de Inserta; Juan Carlos Barbado Sanz, Gerente Nacional Adjunto Servicios Industriales ILUNION; Juan Pérez Sánchez, Presidente CERMI Castilla y León; Eduardo Menchaca Ponce de León, Tesorero Junta Directiva de EAPN Castilla y León; Rosa Urbón Izquierdo, Presidenta Cruz Roja Castilla y León; Jorge Lallana del Olmo, Coordinador Regional de Cáritas Castilla y León; Florencio Carrera Castro, Director Radio Televisión de Castilla y León La 8, y Ramiro Martín Vega, Director Cadena Ser de Castilla y León.

La entrega de los galardones se llevará a cabo en un acto que tendrá lugar el próximo día 8 de noviembre de 2023 en el Teatro Zorrilla, de Valladoli