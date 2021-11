Campos del Renacimiento supera los 10.000 visitantes

El Museo Territorial Campos del Renacimiento ha superado las 10.000 visitas durante este Puente de Todos los Santos. Este proyecto museístico singular confirma, así, el interés que suscitan las obras de las cinco iglesias de Becerril de Campos, Paredes de Nava, Cisneros y Fuentes de Nava que conforman su recorrido; un conjunto monumental y artístico con obras únicas de artistas como Pedro Berruguete, Alejo de Vahía, Francisco Giralte o Juan de Juni.

Si analizamos los datos de procedencia de estos 10.000 visitantes, podemos comprobar que llegan desde prácticamente todos los puntos de España, lo que da buena cuenta del interés que despierta la propuesta no solo en Castilla y León sino, también, en el resto de comunidades autónomas. Entre los lugares de procedencia más habituales destacan Valladolid, Madrid y Palencia, seguidas de León, Cantabria y País Vasco, principalmente.

No obstante, es muy habitual contar con visitantes del resto de regiones de España: Galicia, La Rioja, Andalucía, Valencia, etc. Pero no solo nacionales llegan hasta Campos del Renacimiento. Durante estos cinco meses de apertura, el museo territorial también ha recibido, aunque sea de forma puntual, a visitantes extranjeros. En este sentido, la procedencia es también variada puesto que las cinco iglesias que conforman el itinerario expositivo han acogido a visitantes de Chile, Argentina, México, Francia, Estados Unidos, Holanda, Bélgica, Japón o Polonia.

Los buenos datos de esta iniciativa promovida de forma conjunta por la Diócesis de Palencia y la Diputación de Palencia, con el apoyo de la Junta de Castilla y León, y gestionada por Fundación Las Edades del Hombre, tan solo cinco meses después de su apertura, confirman la apuesta de estas instituciones por crear un recorrido que diera unidad a la inmensa riqueza patrimonial de las iglesias y las localidades implicadas en el proyecto y que sirviera, además, para afrontar dos de los grandes retos de la provincia: atraer turismo y fijar población al territorio. Los datos obtenidos en este tiempo avalan la calidad y el interés que suscita Campos del Renacimiento como recurso museístico de primer orden en el medio rural.

José María Vicente, director del museo, valora de forma muy positiva estos datos y confía en que las vacaciones navideñas también permitan que muchos otros visitantes puedan acercarse a descubrir la cuidada selección de obras, muchas de las cuales nos hablan del surgimiento del Renacimiento en España. "Lo que realmente es una satisfacción es la sorpresa con la que los visitantes de Campos del Renacimiento valoran su paso por Becerril, Paredes, Cisneros y Fuentes. Las obras expuestas, la forma en la que se desarrolla el relato, el vínculo con el territorio y la intención didáctica del proyecto son factores que lo diferencian y que motivan que las valoraciones por parte de las personas que llegan a él sean altamente satisfactorias”, ha señalado Vicente.

Por su parte, Manuel Herrero, obispo de Palencia, ha mostrado (en su nombre y en el de los párrocos que forman parte de la apuesta museística) su satisfacción por las cifras, destacando el “toque a la fe” que suponen, ya que “la finalidad de este museo interterritorial no es solo mostrar obras de arte sino invitar al arte de la fe, a creer en Cristo y seguirle, porque será la única manera de hacer de nuestra vida no un museo sino un testimonio ardiente y vivo del evangelio”.

Para la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, este es “un proyecto que se está consolidando como marca en el territorio de Palencia y que tenemos que seguir impulsando porque, para eso revierta en nuestra provincia, cuatro meses no son suficientes. Por eso, vamos a seguir apostando por Campos del Renacimiento”, puesto que tiene que consolidarse como referente en el ámbito rural, religioso y cultural.

Finalmente, Gonzalo Jiménez, secretario General de La Fundación Las Edades del hombre, ha apuntado que "la buena acogida que ha venido recibiendo Campos del Renacimiento desde su inauguración demuestra que la concepción del Museo Territorial es una fórmula que no solo sirve para destacar el valioso patrimonio cultural y religioso de estas localidades, sino para promover que los visitantes se desplacen y transiten en una zona que, como otros muchos territorios, necesita una dinamización social, cultural y económica. Campos del Renacimiento ayuda a demostrar que, con el trabajo adecuado, el patrimonio es un elemento muy valioso para generar y desarrollar otros recursos".