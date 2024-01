El Ayuntamiento de Barruelo de Santullán buscará financiación europea para la mejora del Centro de Interpretación de la Minería y el Hotel Rural “El Valle”. Ha sido el propio alcalde de Barruelo de Santullán el encargado de anunciar la intención del equipo de gobierno. Delgado destaca que “el museo, que se ubica en un inmueble municipal, y que comparte instalaciones con el Hotel (de titularidad pública), se hizo hace más de 25 años, con Fondos Europeos. Es momento de darle una vuelta, y de volver a buscar financiación, para adecuarlo a las necesidades existentes”.

Desde el ejecutivo local recuerdan que “se trata de subvenciones de concurrencia competitiva, y que por tanto, puedes o no resultar beneficiario”. El alcalde recuerda que “en la anterior convocatoria de este tipo, tuvimos suerte, al ser beneficiarios de cerca de dos millones de euros, para la rehabilitación de la Antigua Escuela de Artes y Oficios”. La anterior convocatoria, eso sí, contaba con 91 millones de euros, frente a los 25 actuales. El alcalde de Barruelo de Santullán recuerda que “ya hemos logrado además de los dos millones para la antigua Escuela de Artes, cerca de 600.000 euros para el cambio de luminarias, y otros 570.000 para la remodelación de la Casa Consistorial”. Las inversiones totales para esos proyectos superarán los 3.500.000 euros. Pese a todo, desde el Consistorio norteño no se descarta obtener más financiación de los Next Generation.