Atienza: "Para que tarde o temprano Ciudadanos me diera la patada, prefiero dársela yo antes"

Tras anunciar que abandona Ciudadanos y se mantiene en el Ayuntamiento de Ampudia como concejal no adscrito, José María Atienza ha comparecido ante los medios de comunicación para explicar los motivos de su desencuentro con la formación naranja.

Atienza afirma que han sido ocho años de una relación agridulce y en los últimos tres años "desagradable". Asegura que el partido no ha tenido relación con él ni ha recibido ninguna llamada. En este sentido acusa al partido de haberle sometido a una fiscalización. También acusa al partido de no haberle prestado una ayuda que necesitaba su mujer. Ante este cúmulo de situaciones y en relación a Ciudadanos, Atienza, asegura que "para que tarde o temprano me dieran la patada, prefiero dársela yo antes".

Respecto al futuro de Ciudadanos, asegura que “ve difícil la situación debido a una mala gestión y por abrir las puertas del partido sin pedir referencias”. En relación a su propio futuro político, en estos momentos no se plantea continuar en la política aunque deja abierta la posibilidad de integrarse en alguna formación si considera positivo su proyecto.