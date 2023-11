Armisén: "El PSOE de Palencia se ha abstenido en las mociones contra la amnistía para mantenerse en la alcaldía de la capital"

Durante la celebración del Comité Ejecutivo provincial, la presidenta del Partido Popular en Palencia, Ángeles Armisén, junto con los secretarios generales del PP en Castilla y León y Palencia, Francisco Vázquez y Luis Calderón, respectivamente, han manifestado la preocupación del PP y de toda la sociedad demócrata por ver cómo el futuro de Palencia, de Castilla y León y del conjunto de España va a depender del “chantaje y de lo que quieran y pidan los independentistas a cambio de su voto a la investidura de Pedro Sánchez”.

Los populares piden al presidente del Gobierno en funciones que convoque elecciones para que sean los españoles los que den voz y puedan pronunciarse sobre la amnistía. "La amnistía no se negocia por el interés de este país, se negocia por el interés de Pedro Sánchez”.

Armisén ha destacado los “giros de 180 grados del Partido Socialista” en referencia al pasado martes cuando “prometían defender la Constitución y mostraban su compromiso con la Monarquía parlamentaria y unas horas después, con nocturnidad y alevosía, publicaban el acuerdo con Esquerra Republicana que contempla la amnistía”. Piden a los socialistas palentinos que se muestren contarios a la amnistía. La presidenta de los populares palentinos, Angeles Armisén, afirma que si el PSOE de Palencia se ha abstenido en las mociones contra la amnistía presentadas en el Ayuntamiento de Palencia y en la Diputación es únicamente con el fin de que Miriam Andrés se mantenga en la alcaldía de la capital, en referencia a las advertencias realizadas por el portavoz de Vamos Palencia, Domiciano Curiel, al respecto de este asunto.

Armisén ha asegurado que nadie estaría hablando de amnistía si a Pedro Sánchez no le faltaran los votos de los independentistas para su investidura.

Los populares palentinos han insistido en que mientras se habla de deudas históricas, de déficits y de amnistías, “Palencia es la gran olvidada”.

Los populares añaden que siguen ofreciendo certeza y trabajo y por ello Armisén ha pedido una vez más al Comité Ejecutivo Provincial que difundan “nuestra postura y nuestro mensaje, que digáis alto y claro que somos un partido de palentinos y para los palentinos”.

Los populares aseguran que hay precios no se pueden pagar para llegar al poder y así lo ha demostrado el Partido Popular y su presidente Alberto Núñez Feijóo. Además han tachado de “inconcebible” que haya habido hasta ocho reuniones de miembros del PSOE con el “prófugo Puigdemont”.

Por su parte, el secretario general del PPCyL, Francisco Vázquez ha añadido que a Sánchez, Tudanca y a Serrada les une algo más que las siglas del partido socialista, “los tres tienen una forma de hacer política que se sostiene solo en dos cuestiones que son la improvisación y el interés personal para permanecer en su puesto”.

También ha recordado que la foto de un miembro destacado del PSOE de Castilla y León “negociando la presidencia de Pedro Sánchez con un prófugo de la justicia como lo es Puigdemont, es la gota que colma el vaso de la indignidad y del desprecio hacia nuestra Comunidad Autónoma”.

“Lo que más preocupa a los españoles es la conformación de un Gobierno que no ha sido elegido en las urnas, sino que lo que se ha hecho ha sido a través de pactos que no iban en un programa electoral”, ha destacado Vázquez. Francisco Vázquez ha asegurado que un partido político no puede “abstenerse ante una moción del PP en contra de la amnistía. Esto es o blanco o negro”.

Asimismo, ha destacado que la Ley de Amnistía es un “disparate de consecuencias demoledoras: convertirá en represor al Tribunal Supremo, será un golpe a los cimientos de la independencia del Poder Judicial, debilitará al Estado de las Autonomías, acrecentando los privilegios de una minoría y

acabando con la igualdad de los españoles y legitimará el discurso del independentismo, que saldrá reforzado para volver a echar pulsos al Estado”, ha concluido.