Andrés acusa al presidente de la Junta de "vender humo" durante su visita a Palencia

Palencia acogía ayer la celebración de la firma del protocolo para la constitución de la Plataforma de Servicios del Sector Agroalimentario de Palencia. Un acto que ha recibido críticas por parte de la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Palencia, Miriam Andrés.

En declaraciones a Onda Cero Palencia, la secretaria provincial del PSOE afirma que "esta es una prueba más de que Ángeles Armisén se encuentra en campaña electoral y viene a apoyarla el presidente de la Junta. Alfonso Fernández Mañueco". Andrés asegura que el presidente de la Junta vino a “vender humo” ya que en "el proyecto de presupuestos de la Junta no se contempla ninguna partida para esta plataforma".

Además no entiende que si hace cinco años Alfonso Polanco propuso la creación de esta plataforma, ayer se dejara fuera al Ayuntamiento de Palencia. Para la portavoz socialista esta es la prueba de que el de ayer era un "acto de campaña del PP, donde Mario Simón no tenía cabida". En este sentido, no entiende que "Ciudadanos permita esta ninguneo a la capital palentina".