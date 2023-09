Ana Rueda Eventos siembra el germen de un nuevo centro de artes escénicas en Palencia

Ana Rueda Eventos marca un nuevo hito en la escena cultural de Palencia con el lanzamiento de dos innovadoras escuelas: la Escuela de Magia y la Escuela de Teatro; ambas vinculadas directamente al espacio 'La Fábrica de los sueños'. Estas propuestas únicas no solo ofrecen la oportunidad de aprender habilidades artísticas, sino que también brindan una experiencia enriquecedora para el crecimiento personal y la expresión creativa para todas las edades.

Escuela de Magia "La Fábrica de Los Sueños"

Esta escuela de magia, dirigida por el multipremiado Óscar Escalante, representa un avance no solo a nivel provincial, si no también regional. Y es que no existe otra escuela con este nivel y caracterísiticas en toda Castilla y León. Con esta propuesta, los participantes, no solo aprenderán los secretos detrás de los trucos mágicos, sino que también se sumergirán en un viaje artístico que abarca la ilusión, la creatividad y la ética mágica. Desde conceptos básicos hasta técnicas avanzadas, los alumnos serán guiados en el arte de la magia en un ambiente donde los valores de compañerismo, trabajo en equipo y constancia son fundamentales. La Escuela de Magia acogerá a participantes de diversas edades, desde niños de 8 años hasta adultos de todas las edades. Las clases se estructurarán en grupos reducidos para garantizan una atención personalizada. Los estudiantes no solo dominarán trucos impresionantes, sino que también desarrollarán habilidades sutiles, aprenderán a hablar en público y experimentarán un proceso cognitivo único.

Ana Rueda y su sello personal en la Escuela de Teatro

Bajo la dirección de Ana Rueda y la colaboración de la también actriz Inés Acebes, la Escuela de Teatro se erige como un espacio donde la imaginación y la expresión toman protagonismo. Desde niños hasta adultos, los participantes explorarán las artes escénicas en una variedad de horarios y niveles. Las clases incluirán ejercicios de expresión corporal, vocalización, interpretación, canto y técnicas avanzadas de actuación. Lo más emocionante es que ambas escuelas no solo ofrecen capacitación en sus respectivas disciplinas, sino que también promueven la sinergia entre disciplinas.

Los estudiantes de ambas escuelas tendrán la oportunidad de colaborar en proyectos especiales que fusionan estas dos formas de arte, desbloqueando nuevas perspectivas creativas. El objetivo, impulsar en Palencia capital un centro de artes escénicas. Los interesados en obtener más detalles sobre los programas, horarios, inscripciones y precios de ambas actividades, pueden hacerlo en los teléfonos 677 741 666 o 640 71 72 87. Las plazas son muy limitadas, por lo que recomendamos reservar plaza cuanto antes.