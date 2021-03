El alcalde de Paredes afirma que un recurso de la JAL pone en peligro la mayor inversión para el municipio

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, el alcalde de Paredes de Nava, Luis Calderón, afirma que "desde hace casi un año el Ayuntamiento de Paredes de Nava está intentando tramitar la posible ubicación de proyectos energéticos en los bienes comunales municipales (Finca Monte Páramo). Paredes dispone de casi mil hectáreas de tierras de labor calificadas como bienes comunales, donde para poder ubicar aerogeneradores, plantas solares u otro tipo de instalación industrial es necesario llevar un proceso administrativo que lo permita, denominado “acotamiento”. Para ello, es necesario que la Junta de Castilla y León autorice al ayuntamiento, algo que ya ha sido tramitado positivamente. Frente a esta autorización de la administración autonómica la Junta Agropecuaria Local de Paredes ha acudido a los juzgados y pretende suspender el proceso"

El comunicado continúa afrmando que "la idea municipal, así acordada en pleno con el voto a favor del equipo de gobierno del PP, es “acotar” 460 hectáreas y sacar a subasta esos terrenos para que las empresas energéticas pujen en una subasta publica que se adjudicará al mejor postor. Actualmente, en este tipo de pliegos los precios de alquiler de esos terrenos rondan el importe de salida de unos 900 euros por hectárea y año, por un periodo de 30-40 años. De este modo, el contrato de alquiler de esos terrenos, en el caso de tener interés las empresas energéticas, supondrían para el municipio cerca de 15 millones de euros, a lo que se añadiría otra significativa cantidad a través de impuestos. Si se alquilasen esas 460 hectáreas para proyectos energéticos la inversión necesaria para su instalación superaría los 200 millones de euros, lo que supondría una reactivación de la economía de la zona y generaría una gran cantidad de puestos de empleo"

Sin embargo, la noticia de que la Junta Agropecuaria Local de Paredes ha interpuesto un recurso contencioso administrativo frente a la autorización de la Junta de Castilla y León, pone en peligro esta inversión en Paredes de Nava. Independientemente de que el ayuntamiento considera que todo el proceso es conforme ley, este recurso pudiera retrasar los trámites y esas empresas energéticas buscarán otras ubicaciones donde poder aprovechar con celeridad la oportunidad del momento.

Calderón asegura que "no es la primera vez que la directiva de la JAL de Paredes intenta ir contra las resoluciones del Pleno Municipal. Recientemente, estos dirigentes también apoyaron a los deudores de las cuotas de aprovechamiento de la Finca Monte Páramo, algo que el ayuntamiento tuvo que reclamar judicialmente, dando los tribunales la razón al consistorio paredeño y siendo los deudores condenados a pagar las deudas y las costas del proceso".

Considera que actualmente, las energías renovables son una oportunidad para aquellos municipios como Paredes donde las horas de viento y condiciones solares son óptimas. De esta forma el municipio se alinea con la política energética europea que apuesta por una reducción de la huella de carbono y por las energías limpias. El acotar 460 hectáreas en un campo de Paredes cuya superficie cultivable supera las 12.000 hectáreas es un paso necesario para poder instalar este tipo de infraestructuras, para generar empleo y para posibilitar e unos fondos al ayuntamiento que permitan mejorar los servicios y generen nuevas oportunidades y proyectos en la localidad.

“Esta historia no es el Cuento de la Lechera; está ahí y ahora es cuando podemos aprovecharlo. Esperemos que por el interés particular de unos pocos, no tengamos que llorar todos los vecinos por la leche derramada”. Afirma Luis Calderón Nágera , alcalde de la localidad.