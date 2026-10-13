Agropal brinda a los jóvenes un futuro en su tierra con la tecnología más puntera

La industria NaturAvena de Agropal, única en España en la producción de copos, harina y salvado de avena gluten free y ecológico, y de las más modernas de Europa, se ha convertido en un atractivo para los jóvenes talentos interesados en la última tecnología aplicada a la industria agroalimentaria. Alumnos de Ingeniería Agrícola, Ingeniería Industrial Agroalimentaria y de Gastronomía de la Universidad de Valladolid, han acudido a conocer por dentro la que podría ser una alternativa viable para su futuro laboral, cercana a sus raíces y sin necesidad de emigrar para trabajar en unas instalaciones de vanguardia. Dentro de la planta, ubicada en Magaz de Pisuerga (Palencia), los universitarios han podido comprobar cómo técnicos y maquinaria trabajan a pleno rendimiento, siguiendo los más estrictos protocolos de control de la calidad y limpieza del producto, siempre con el objetivo de garantizar su trazabilidad y pureza: desde el campo hasta el cliente final. NaturAvena es un claro ejemplo de innovación, sostenibilidad y calidad, que genera riqueza en el entorno rural.

Desde su puesta en marcha este verano, se han creado 50 puestos de trabajo rurales directos, además de otros empleos indirectos. Cuenta con un equipo humano altamente cualificado en la más avanzada tecnología. Con esta industria, Agropal ha conseguido ser pionera en España a la hora de obtener el grano de avena de origen 100% nacional, libre de gluten, con una trazabilidad completa desde el campo hasta el producto final, rompiendo la dependencia de las importaciones masivas habituales en el sector. Sus productos responden a los requerimientos específicos de cada cliente y aplicación industrial. Dispone de estuches de cartón y bolsas de papel o de plástico de 500 gramos para retail o venta en supermercados de copos de avena integrales enteros o instantáneos, copos de avena sin gluten y copos de avena ecológicos, así como de harina y salvado de avena. Además, fabrica en sacos o big bag para el consumo industrial. El gerente de Agropal Grupo Alimentario, César Reales, ha querido transmitir a los universitarios en primera persona la importancia de Agropal como cooperativa en la que pueden desarrollar su carrera profesional, con una sólida trayectoria de más de 50 años, en continuo crecimiento, innovación y transformación, y con un equipo humano que ha aumentado exponencialmente. En la última década, el número de trabajadores de la cooperativa se ha triplicado. Actualmente, cuenta con más de 800 puestos de empleo directo. Una salida profesional para ingenieros agrónomos y tecnológicos, veterinarios, operarios de producción o logísticos, entre otros, repartidos entre sus 45 almacenes, 15 cooperativas integradas y 10 instalaciones industriales