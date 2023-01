El 26 de febrero se celebrará una nueva edición de la Media Maratón Ciudad de Palencia

Hoy se ha presentado la doble cita deportiva que llega a Palencia el domingo, 26 de febrero. Por un lado, la Media Maratón Ciudad de Palencia, que este año alcanza su 12 edición, y, de otro, la celebración del cuarto Campeonato de España de Media Maratón del Ejército de Tierra.

"Gracias a nuestro Ejército de Tierra por renovar la confianza una año más, tras el éxito que tuvo la celebración de su Campeonato de España de Media Maratón en Palencia el pasado año 2020, justo antes del estallido de la pandemia", recordó el concejal de Deportes, Víctor Torres. Los ediles estuvieron acompañados en la presentación por el Brigada Toribio Alejandre y el Coronel Javier Guillermo, así como de los principales patrocinadores del evento: Laboral Kutxa, Coca Cola, Gadis y Deportes Artiza.

La prueba, organizada por el Patronato Municipal de Deportes de Palencia y Runvasport, propone un circuito totalmente urbano de 21,097 km para las carreras de Media Maratón y la de10K como Carrera Popular de 10 kilómetros; ambas con salida y meta en el Pabellón Municipal de Deportes. Hay que recordar, además, "que esta prueba pertenece al calendario oficial de la Federación de Atletismo de Castilla y León", apuntó Torres.

Por otro lado, se va a establecer un “box de élite” en el que accederán los corredores que acrediten una marca inferior a 1:20:00 (hombres) y 1:40:00 (mujeres), para la prueba de Media Maratón, y 35:00 (hombres) y 45:00 (mujeres) en 10 Km. Para ello deberá indicar la marca en el formulario de inscripciones. Igualmente, accederán a dicha salida los participantes en el Campeonato de España del Ejército de Tierra.

Ambas pruebas se realizarán con salida conjunta a las 10:30 horas para las distintas categorías: Sub 20, Sub 23, Senior, Master A, B, C, D, E, F y G para los nacidos entre 1984 y 1958 y anteriores.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones ya están disponibles desde el pasado día 9 de enero hasta el próximo 23 de febrero a las 15:00 horas. Podrán participar todos aquellos atletas que lo deseen nacidos en el año 2005 o anteriores que no se encuentren sancionados federativamente en la fecha de la Competición. En el caso de los atletas extranjeros; su participación se ajustará a lo reflejado en la normativa de la R.F.E.A.

Las inscripciones INDIVIDUALES se realizarán a través de la web: https://www.mediadepalencia.com , así como desde www.pmdpalencia.com y www.runvasport.es, rellenando el formulario de inscripción y realizando el pago con tarjeta de crédito.

Las inscripciones de GRUPOS se deberán dirigir a inscripciones@runvasport.es o al teléfono 673595512.

Los precios varían desde los 10 euros de la popular 10k hasta para aquellos que s inscriban hasta el 18 de febrero (12 euros desde el 19 al 23 de febrero), a los 15 de la Media Maratón (19 euros si se inscriben pasado el 18 de febrero, hasta el 23 de febrero. Sin embargo, hay que recordar que la organización se reserva el derecho de cerrar las inscripciones cuando lo considere necesario o hasta completar el cupo de inscripción que será de 1.000 atletas.

DORSALES

Los dorsales con el chip se podrán recoger única y exclusivamente en el interior del Complejo Deportivo Municipal “Eras de Santa Marina” el sábado 25 de febrero, de 17.00 a 20:00 horas y el domingo, 26 de febrero, de 2022 de 08:30 a 10:00 horas. Para retirar el dorsal y el chip es obligatorio presentar el D.N.I., pasaporte o licencia federativa (con foto). En caso de no poder recogerlo en persona, se puede entregar una autorización previamente firmada a un tercero con la documentación necesaria (fotocopia del DNI y justificante de pago). No se entregarán dorsales a aquellos que no cumplan con estos requisitos.

Los dorsales son personales e intransferibles, debiendo ir colocados en el pecho sin manipular ni doblar, en el caso de los participantes en la Carrera Popular de 10 km, habrán de llevar dos dorsales uno en el pecho (el que porta el chip) y otro en la espalda obligatoriamente.

PREMIOS

Finalmente, hay que recordar que la habrá premios para los tres primeros clasificados en categoría masculina y femenina de las distintas clasificaciones y, por su parte, en el 10k, se darán premios a los tres primeros de las categorías masculina y femenina absolutas, así como del resto de categorías, y a los tres primeros clubes con más participación. También recibirán galardón el mejor club clasificado en la Media Maratón, al Mejor Club Palentino y el club con más participación de otra provincia.

Del mismo modo, obtendrán bolsa de corredores todos los participantes (en la llegada previa entrega del dorsal) y medalla finisher los corredores de la Media Maratón tras entrar en meta. También habrá sorteo de regalos varios incluyendo 4 lotes de fin de semana (hotel para dos personas).

"Desde el Ayuntamiento queremos animar a todos los amantes del atletismo a que se apunten y vivan una de las pruebas marcadas en rojo en el calendario de carreras de Palencia; una ciudad que cada vez tiene más tradición y amor por este deporte, y queremos recuperarlo del todo tras la gran participación que tuvimos en la San Silvestre Palentina", valoró Alfonso Polanco.