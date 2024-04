25 años de “Memorias y Esplendores”. Las Edades del Hombre en la Catedral de Palencia

(Txomin Pérez) «La “muy noble y antigua” ciudad de Pallantia, primera metrópoli de Castilla, sede de los primeros Concilios de la Iglesia en Hispania y cuna de la primera universidad española, acoge este año de 1999, último Año Santo del segundo milenio, la séptima edición de LAS EDADES DEL HOMBRE».

Con estas palabras de los obispos de Castilla y León se abría el catálogo de “Memorias y Esplendores”, la VII edición de Las Edades del Hombre, que tuvo lugar en la Catedral de Palencia… y de la que hoy se cumplen el 25 aniversario de su inauguración.

Se cumplen 25 años desde aquel 12 de abril de 1999 en el que los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía, acompañados del obispo de Palencia, Mons. Rafael Palmero, la muestra en nuestra Catedral.

Continuaban los Obispos de la Iglesia en Castilla y León expresando el anhelo de que los visitantes de Memorias y Esplendores no lo hicieran «simplemente como curiosos. Nuestro deseo es que recorran un camino, el mismo de miles de hermanos nuestros que nos precedieron con el signo de la fe en Jesucristo, camino verdadero que lleva a la vida. Hay que abrir los ojos y mirar, para ser conscientes de que cuanto se ve es herencia propia, memoria viva, raíces vitales y luces de esperanza para creer que “el sepulcro de Cristo está vacío”, porque él vive para siempre». Y afirmaban: «lo que hoy se denomina patrimonio artístico de la Iglesia no son bienes de consumo que satisfacen sólo las apetencias estéticas de los turistas, ni objetos para el comercio, o para el prestigio de quien los posee. No es para el disfrute de unos pocos privilegiados».

Un deseo de los obispos que se vio refrendado por las cifras finales al cierre de la muestra, el 31 de octubre de ese mismo año, con una cifra global de 612.039 visitantes. Un éxito para la propia Fundación Las Edades del Hombre, para la Iglesia palentina y para toda la ciudad y provincia de Palencia.

6 CAPÍTULOS COMENZANDO EN LA CRIPTA

El inicio de Memorias y Esplendores, propuesta expositiva de la Iglesia en Castilla y León a través de Las Edades del Hombre, tenía lugar en la cripta visigótica de San Antolín y a lo largo de todos los capítulos que la integraban, una vez más, quedó manifiesta la gran riqueza patrimonial que atesoran las diócesis castellanoleonesas y en especial la palentina de la que se nutría fundamentalmente esta nueva edición de Las Edades del Hombre.

La muestra estuvo estructurada en seis capítulos que fueron desgranando el discurso expositivo: «El camino de la luz», «El gótico, un dulce estilo nuevo», «El esplendor del renacimiento», «Europa en Tierra de Campos», «Del barroco triunfal al barroco de ensueño» y «Viaje a las Indias».

Entre las obras que se pudieron contemplar había auténticas joyas de época románica como pilas bautismales, capiteles y Cristos; Vírgenes góticas; pinturas y relieves del renacimiento y el barroco además de piezas de orfebrería, marfiles y telas; todas ellas de una gran belleza y esplendor que nos ayudaban a hacer memoria de nuestra historia.

290 OBRAS

Además de fondos propios de Archivo Capitular de Palencia, de la Catedral de Palencia, del Museo Diocesano y del Seminario Mayor de San José… “Memorias y Esplendores” logró reunir una importantísima presencia del amplísimo arte sacro que conserva la Diócesis de Palencia.

A obras procedentes de San Marco, de San Francisco en la capital palentina… se le unieron piezas llegadas desde la parroquias de Aguilar de Campoo, Ampudia, Amusco, Astudillo, Bahillo, Baños de Cerrato, Becerril de Campos, Capillas, Carrión de los Condes, Castrillo de Onielo, Castrillo de Villavega, Celada de Roblecedo, Cervera de Pisuerga, Colmenares de Ojeda, Dueñas, El Campo, Frechilla, Frómista, Fuentes de Nava, Gramedo, Guardo, Hérmedes de Cerrato, Husillos, Lantadilla, Mazuecos de Valdeginate, Monzón de Campos, Osorno la Mayor, Palenzuela, Paredes de Nava, Piña de Campos, Prádanos de Ojeda, Quintanilla de le Cuela, Revenga de Campos, Riberos de la Cueza, Saldaña, Salinas de Pisuerga, San Cebrián de Campos, San Román de la Cuba, Santa Cruz del Monte, Santa María de Mave, Santa María de Redondo, Santervás de la Vega, Santoyo, Torremonnojón, Valbuena de Pisuerga, Valdeolmillos, Valdespina, Valle de Cerrato, Venta de Baños, Villaherreros, Villalcazar de Sirga, Villamediana, Villamuriel de Cerrato, Villarramiel, Villasarracino, Villaumbrales y Villoldo.

La vida religiosa también estuvo presente en Memorias y Esplendores, a través de la Iglesia conventual de San Pablo de los PP. Dominicos (Palencia); de las MM. Teresianas de Dueñas (Palencia); del Monasterio de Benedictinas de Palacios de Benaver (Burgos); de los Monasterios de MM. Clarisas de Palencia, Calabazanos, Astudillo, Carrión de los Condes, Medina de Pomar (Burgos) y Villafrechós (Valladolid); del Monasterio de las MM. Carmelitas Descalzas (Palencia); y de los Monasterio cistercienses de San Andrés de Arroyo y de Santa María la Real de Huelgas (Valladolid).

Las Iglesias diocesanas de Castilla y León también hicieron su aportación a la muestra palentina con obras procedentes de las catedrales de Astorga, Ávila, Burgos, El Burgo de Osma, León, Salamanca y de Zamora.

Y con piezas llegadas desde Iglesias parroquiales de Castilla y Léon: Iglesia de S. Lesmes Abad (Burgos), Iglesia de San Pedro y San Isidoro (Ciudad Rodrigo - Salamanca), Iglesia de San Juan Bautista (Maello - Ávila), Iglesia de Santiago Apóstol (Medina del Campo - Valladolid), Iglesia de Santa María (Medina de Rioseco - Valladolid), Iglesia de Santiago Apóstol (Valladolid, Iglesia de San Esteban Protomártir (Villambistia - Burgos), Iglesia de San Esteban Protomártir (Villodrigo - Burgos), Colegiata de Santa María la Mayor (Toro - Zamora).

Hubo también presencia de obras procedentes de la Hospedería del Monasterio de San Zoilo en Carrión de los Condes (Palencia), del Monasterio de Santa María de Valbuena (Valladolid), del Hospital de la Pasión de Ciudad Rodrigo. (Salamanca) y del Santuario de San Juan de Ortega (Burgos).

Asimismo, desde colecciones privadas y museos, Memorias y Esplendores se enriqueció con piezas del Museo Colección Eugenio Fontaneda (Ampudia, Palencia), de la Diputación Provincial de Segovia, del Ayuntamiento de Saldaña (Palencia), del Museo Arqueológico Nacional (Madrid), del Museo de León, del Museo de Palencia y del Museo del Prado (Madrid).

ORGANIZACIÓN Y COMISIONADO

‘Memorias y Esplendores’ estuvo organizada por la Fundación Las Edades del Hombre y el Comisario General de la muestra fue D. Antonio-Ignacio Meléndez Alonso. El Comisario Local, fue D. Angel Sancho Campo, delegado diocesano de Patrimonio Artístico y, en aquel momento, director del Secretariado Nacional de Patrimonio Cultural de la Iglesia. El guion de la muestra corrió a cargo de D. José Jiménez Lozano.

Fue organizada con el patrocinio de la Junta de Castilla y León y Caja Duero; y contó con la colaboración de la Diputación Provincial de Palencia y el Ayuntamiento de Palencia.