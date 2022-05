UGAL deshecha volver a pactar con un partido político

UGAL no volverá a llegar a acuerdos o pactos electorales con partidos políticos y da libertad a cada miembro de llegar a acuerdos políticos con quien quiera. Asi se ha expresado la Junta Directiva de este sindicato agrario que había desempeñado la representación de la UPL en la Diputación. Una decisión que toman a raíz de la ruptura del pacto entre PSOE y UPL en la Diputación por la que el partido leonesista ha solicitado el acta de diputado a su representante, Matías Llorente, él se ha negado y pasará al grupo mixto. Llorente destacaba que ha sido una decisión ‘muy difícil’ ya que desde 1979 UGAL ha venido participando en las elecciones municipales dando su representación en la Diputación a PSOE y UPL y nunca había roto ese acuerdo histórico.

Llorente asegura que mantendrá su acta y sus cargos en la Diputación como diputado no adscrito, aunque no podrá participar en la Junta de Portavoces al no ser un partido político. Sin embargo, la UPL pierde su representación en la institución, se queda sin grupo político, sin asignación económica y sin los dos trabajadores que desempeñaban su labor en el grupo político.

Llorente presentará la próxima semana la documentación al presidente de la Diputación para formalizar estos cambios.

Por otro lado, en el Ayuntamiento de Cabreros del río, en el que es alcalde por la UPL, también pasará a ser no adscrito y dejará libertad a los concejales de su partido si toman o no esa misma decisión, como al resto de concejales y alcaldes de los 9 ayuntamientos que afecta esta situación.

Ha reiterado que no se siente tránsfuga, que es independiente, no pertenece a un partido político por lo que no le afecta el pacto antitransfugismo al que aludirá la UPL, un pacto para evitar que los tránsfugas puedan gobernar con su cambio de partido firmado entre PP y PSOE que afirma ya no existe porque se rompió hace tiempo.

También ha reconocido que se ha sentido incómodo representado a la UPL porque no entiende que se defienda una Región Leonesa en la que él no cree, que trabaja solo por León y tampoco entiende que se participe legislativamente en una Comunidad que la UPL rechaza.